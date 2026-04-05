Tres estudiantes de la Universidad San Ignacio de Loyola obtuvieron el primer lugar del Social Venture Challenge en el Harvard Model United Nations 2026 con “Hidro”, un aplicativo que permite monitorear cultivos hidropónicos en tiempo real. El equipo estuvo integrado por Gianella Orihuela (Ingeniería Agroindustrial), Sebastián Huamán (Ingeniería Mecatrónica) y Ana Cecilia Ccamsaya (Relaciones Internacionales).

La propuesta se impuso entre más de 100 delegaciones por traducir conocimientos agronómicos complejos en acciones sencillas para comunidades de agricultura urbana, especialmente en zonas periurbanas de Lima Metropolitana.

Como parte del reconocimiento, los estudiantes recibieron financiamiento para implementar una unidad hidropónica en una olla común de la capital, lo que amplía el impacto social del proyecto. En una primera etapa, el equipo instalará el sistema, capacitará a la comunidad en el uso del aplicativo y recogerá información para mejorar la herramienta y replicar el modelo en otros espacios.

“El aplicativo contribuye en la producción de alimentos en entornos urbanos y fortalece la seguridad alimentaria y la sostenibilidad en sectores vulnerables”, explicó Orihuela. “Hidro” funciona como un agricultor hidropónico virtual, ya que reduce errores en el manejo de los sistemas y facilita la toma de decisiones para mejorar la producción.

El proyecto está dirigido a los limeños que practican la agricultura urbana, que, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Ministerio de Agricultura, representa el 10,6% de la población de Lima. La iniciativa se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular con el ODS 2 (Hambre Cero), ODS 3 (Salud y Bienestar) y ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico).

Lourdes Tapia Núñez, coordinadora de proyectos de investigación, desarrollo e innovación de la facultad, destacó la evolución del proyecto y el reconocimiento obtenido en una de las conferencias de simulación de las Naciones Unidas más grandes del mundo.

Los estudiantes adelantaron que, a futuro, incorporarán sensores para monitorear parámetros clave en tiempo real y reforzar el componente tecnológico, con el objetivo de consolidar una solución AgroTech más integral.