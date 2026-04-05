Resumen

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La propuesta se impuso entre más de 100 delegaciones por traducir conocimientos agronómicos complejos en acciones sencillas para comunidades de agricultura urbana.
La propuesta se impuso entre más de 100 delegaciones por traducir conocimientos agronómicos complejos en acciones sencillas para comunidades de agricultura urbana.
Por Redacción EC

Tres estudiantes de la Universidad San Ignacio de Loyola obtuvieron el primer lugar del Social Venture Challenge en el Harvard Model United Nations 2026 con “Hidro”, un aplicativo que permite monitorear cultivos hidropónicos en tiempo real. El equipo estuvo integrado por Gianella Orihuela (Ingeniería Agroindustrial), Sebastián Huamán (Ingeniería Mecatrónica) y Ana Cecilia Ccamsaya (Relaciones Internacionales).

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