Resumen

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Según se informó, esta obra fue ejecutada mediante el mecanismo de Obras por Impuestos con una inversión de S/18,4 millones.
Según se informó, esta obra fue ejecutada mediante el mecanismo de Obras por Impuestos con una inversión de S/18,4 millones.
Por Redacción EC

En La Libertad, se puso en funcionamiento un laboratorio de criminalística que dotará a la Policía Nacional del Perú (PNP) de tecnología de última generación para investigaciones forenses, balísticas, biológicas y químicas.

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