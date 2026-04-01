En La Libertad, se puso en funcionamiento un laboratorio de criminalística que dotará a la Policía Nacional del Perú (PNP) de tecnología de última generación para investigaciones forenses, balísticas, biológicas y químicas.

Según se informó, esta obra fue ejecutada mediante el mecanismo de Obras por Impuestos con una inversión de S/18,4 millones.

De esta manera, se busca que uno de los principales hitos sea la reducción drástica en los tiempos de investigación: lo que antes tomaba hasta un mes o más, hoy promete resolverse en 24 horas o menos. Asimismo, las pericias ya no tendrán que ser derivadas a Lima, evitando retrasos y pérdidas de evidencia.

En la ceremonia de inauguración participaron el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo; los ministros de Interior, Defensa, Economía y Vivienda; y la gobernadora regional de La Libertad, Joana Cabrera. En el evento se anunció que el Ejecutivo dispuso el envío de 500 nuevos efectivos policiales que permanecerán de manera permanente en la región.