El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) firmó convenios —por renovación— con tres empresas que brindarán capacitación y contratarán a más de 100 internos del penal de Lurigancho, en el marco de la política institucional “Cárceles Productivas”, orientada a promover la resocialización y la futura reinserción laboral de las personas privadas de libertad.

La actividad contó con la participación de la viceministra de Justicia y Derechos Humanos, Shadia Valdez Tejada, y del presidente del INPE, Henry Cotos Ochoa.

Por su parte, la máxima autoridad penitenciaria resaltó el compromiso de los empresarios que participan en el programa Cárceles Productivas en el penal de Lurigancho. “Los empresarios vienen brindando importantes oportunidades a los internos porque les permite crecer como personas y, a su vez, acceder al trabajo”, enfatizó.

Los convenios fueron suscritos por el director de la Oficina Regional Lima del INPE, Adán Segundo Rojas Ruiz, y Lucinda Pingus Huamán, representante de la empresa Heyluc S.A.C., del rubro de confección textil.

Asimismo, el director del establecimiento penitenciario, Edwin Salazar, firmó acuerdos con la empresa Industrias PAE E.I.R.L., dedicada a la elaboración de artesanías peruanas y productos de exportación, cuya representante es Elena Brígida Estrada Ortiz; y con Kalatanta Panadería Artesanal E.I.R.L., a través de Gabriela West.

La firma de estos acuerdos consolida la alianza estratégica entre el INPE y el sector empresarial para desarrollar un modelo sostenible de producción en los rubros de confecciones, cerámica, manualidades y panadería dentro del penal de Lurigancho.

Durante la actividad, los internos de las 20 empresas que laboran en el penal expusieron los productos que elaboran, entre ellos cerámica, prendas de vestir para la familia y trabajos de carpintería metálica y en madera, los cuales destacan por sus diseños innovadores y su alta calidad. La ceremonia culminó con una muestra artística a cargo de internos que integran la Red de Formación Musical INPE – Orquestando.

Actualmente, más de 29 mil internos trabajan en los penales a nivel nacional. La gestión del presidente del INPE, Henry Cotos Ochoa, orienta sus esfuerzos a potenciar el trabajo en cárceles por el impacto positivo que genera en la seguridad ciudadana, a través de la resocialización de los internos y la reducción de la reincidencia delictiva.