Resumen

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Los internos de las 20 empresas que laboran en el penal expusieron los productos que elaboran, entre ellos cerámica, prendas de vestir para la familia y trabajos de carpintería metálica.
Los internos de las 20 empresas que laboran en el penal expusieron los productos que elaboran, entre ellos cerámica, prendas de vestir para la familia y trabajos de carpintería metálica.
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El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) firmó convenios —por renovación— con tres empresas que brindarán capacitación y contratarán a más de 100 internos del penal de Lurigancho, en el marco de la política institucional “Cárceles Productivas”, orientada a promover la resocialización y la futura reinserción laboral de las personas privadas de libertad.

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