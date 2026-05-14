Resumen

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El objetivo es promover el acceso a la cultura y sensibilizar sobre el rol de los museos como espacios de identidad, aprendizaje y participación ciudadana | Foto: Ministerio de Cultura
El objetivo es promover el acceso a la cultura y sensibilizar sobre el rol de los museos como espacios de identidad, aprendizaje y participación ciudadana | Foto: Ministerio de Cultura
Por Redacción EC

El Ministerio de Cultura anunció que este lunes 18 de mayo, en el marco del Día Internacional de los Museos, los visitantes nacionales y extranjeros podrán ingresar gratuitamente a los 55 museos administrados por la institución, con el objetivo de promover el acceso a la cultura y sensibilizar sobre el rol de los museos como espacios de identidad, aprendizaje y participación ciudadana.