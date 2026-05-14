El Ministerio de Cultura anunció que este lunes 18 de mayo, en el marco del Día Internacional de los Museos, los visitantes nacionales y extranjeros podrán ingresar gratuitamente a los 55 museos administrados por la institución, con el objetivo de promover el acceso a la cultura y sensibilizar sobre el rol de los museos como espacios de identidad, aprendizaje y participación ciudadana.

Esta disposición se enmarca en la Ley N.° 30260, que establece el ingreso libre a los museos nacionales administrados por el Ministerio de Cultura cada 18 de mayo. En ese marco, la Dirección General de Museos (DGM) impulsa diversas acciones académicas, culturales y artísticas orientadas a fortalecer la valoración de los museos como espacios para el diálogo, el aprendizaje y la construcción de ciudadanía.

En ese sentido, los museos de 19 regiones del país desarrollarán más de 50 actividades gratuitas para el disfrute de la ciudadanía, entre ellas visitas guiadas, talleres, exposiciones, presentaciones artísticas y actividades culturales, dirigidas a públicos diversos. La programación completa puede consultarse en el siguiente enlace: https://museos.cultura.pe/node/1632

Asimismo, como parte de la agenda por el Día Internacional de los Museos, el lunes 18 de mayo a las 3:00 p. m. se realizará la charla magistral virtual “Repensando los museos: diálogo en torno a la nueva definición del ICOM”, que busca promover la reflexión sobre el presente y futuro de estas instituciones culturales.

La charla estará a cargo de la doctora Lauran Bonilla-Merchav, especialista en Historia del Arte por la Universidad de Nueva York (NYU), exdirectora del Museo Islita en Costa Rica y actualmente presidenta del ICOM LAC. La actividad será transmitida a través del Facebook Live de Museos en Línea y estará abierta al público de manera gratuita.

Cabe señalar que, desde 1977, el Consejo Internacional de Museos (ICOM) conmemora cada 18 de mayo el Día Internacional de los Museos (DIM), una fecha que reúne a la comunidad museística mundial en torno a actividades académicas, culturales y artísticas orientadas a destacar la importancia de los museos en la sociedad.

Para el 2026, el ICOM ha establecido el lema “Museos uniendo un mundo dividido”, que resalta el potencial de estos espacios como ámbitos de diálogo, inclusión y cohesión social, promoviendo la paz y el entendimiento entre comunidades.

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