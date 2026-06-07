El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Añadir El Comercio como fuente preferida en

El umbral del miedo

“Si Sánchez gana, lo hará derrotando a Keiko desde una nueva forma: la remontada”.

    Gonzalo Banda
    Por

    Analista político

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    LIMA (PERÚ), 07/06/2026.- Resultados de las elecciones presidenciales Perú 2026: consulta quién va ganando entre Keiko Fujimori y Robert Sánchez con datos actualizados durante toda la jornada. FOTO DE ERNESTO BENAVIDES PARA AFP
    LIMA (PERÚ), 07/06/2026.- Resultados de las elecciones presidenciales Perú 2026: consulta quién va ganando entre Keiko Fujimori y Robert Sánchez con datos actualizados durante toda la jornada. FOTO DE ERNESTO BENAVIDES PARA AFP
    / ERNESTO BENAVIDES

    Jano era el dios romano de las puertas, del paso de una cosa a otra, el instante en que algo se cierra y algo empieza; por eso tenía dos rostros. Uno miraba hacia atrás; el otro, hacia adelante. Una segunda vuelta debería ser eso, un umbral. En la primera vuelta los candidatos sobreviven mirando al pasado, a sus votantes más originarios; en la segunda deben moderarse para mirar el futuro. En la segunda vuelta hay que convencer a quienes dudan, tranquilizar a quienes temen, corregir lo que se carga y abrir una expectativa de gobierno.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.