La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitió un comunicado tras la difusión del hallazgo de cajas con cédulas de votación correspondientes a cuatro mesas del distrito de Santiago de Surco, encontradas en el distrito de Surquillo.

La entidad, cuyo titular es Piero Corvetto, reconoció la autenticidad del material electoral y que incluso que fue trasladado en un vehículo particular, tal como lo admitió la noche del jueves una funcionaria de ONPE en el programa Beto a saber de Willax.

“Tal como ha explicado en ese mismo programa la jefa de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Oste 3, Claudia Sandoval Carmona, se contrató a una empresa que brindó el servicio de movilidad para trasladar material electoral desde un local de votación hacia dicha oficina”, indicó el comunicado emitido a la medianoche.

Detalló además que en el vehículo viajaron un coordinador de ONPE, un policía y un fiscalizador del Jurado Nacional de Elecciones. Lo que no explica es cómo pese a esto se perdieron las actas.

“Luego de descargar el material electoral, el personal de nuestra institución notó que, de las 24 cajas trasladas, faltaban 4, que por temas de espacio, se colocaron en la maletera del vehículo. Ante esta situación, se realizaron esfuerzos por contactar al conductor del vehículo sin obtener respuesta”, añadió.

#ONPEinforma | Comunicado a la opinión pública sobre las cajas con cédulas electorales encontradas el jueves 16 de abril.#EG2026 pic.twitter.com/aTrqz1meti — ONPE (@ONPE_oficial) April 17, 2026

En su comunicado, ONPE señaló que los votos contenidos en dicho material ya habían sido consignados en las actas de escrutinio y se encuentran en proceso de cómputo y publicación oficial.

El caso se hizo público durante el programa Beto a Saber, donde se exhibieron en vivo las cajas con aproximadamente 1.200 cédulas pertenecientes a las mesas 050618, 050619, 050620 y 050627.

La ONPE informó que el caso ya es materia de investigación y que se ha presentado una denuncia policial por la pérdida del material electoral. Asimismo, reiteró su disposición a colaborar con las autoridades para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

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Daniela Ibáñez, analista política, calificó de "inaudito" lo ocurrido en estas elecciones y que Piero Corvetto debe hacerse "responsable". Asimismo, dijo que de llegar a ser una segunda vuelta de "derecha", no sería igual a la del 2016, ya que, López Aliaga no pactaría con la izquierda. Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú. Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf Sitio web: http://elcomercio.pe TAMBIÉN SÍGUENOS EN: Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe Twitter: https://twitter.com/elcomercio Instagram: http://instagram.com/elcomercio Discord: https://discord.gg/elcomercio #elcomercio #noticiasperu #mundo #internacionales

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