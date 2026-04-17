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ONPE reconoce pérdida de material electoral de Surco y asegura que actas ya están procesadas. (Foto: Andina)
ONPE reconoce pérdida de material electoral de Surco y asegura que actas ya están procesadas. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitió un comunicado tras la difusión del hallazgo de cajas con cédulas de votación correspondientes a cuatro mesas del distrito de Santiago de Surco, encontradas en el distrito de Surquillo.

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