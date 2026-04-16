Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La Policía Nacional recabará la información necesaria y dará inicio a las investigaciones de ley. Foto: captura de Willax
La Policía Nacional recabará la información necesaria y dará inicio a las investigaciones de ley. Foto: captura de Willax
Por Redacción EC

Cuatro cajas con cédulas de votación fueron halladas abandonadas en una calle de Surquillo, denunció el programa "Beto a saber", de Willax Televisión, este jueves 16. El material correspondería a las mesas N° 050620, 050618, 050619 y 050627 del local de votación de la I. E. 6082 Los Próceres, en Santiago de Surco.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: