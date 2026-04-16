Cuatro cajas con cédulas de votación fueron halladas abandonadas en una calle de Surquillo, denunció el programa "Beto a saber", de Willax Televisión, este jueves 16. El material correspondería a las mesas N° 050620, 050618, 050619 y 050627 del local de votación de la I. E. 6082 Los Próceres, en Santiago de Surco.

Tras la denuncia, efectivos policiales acudieron a Willax para levantar un acta y proceder con el recojo del material electoral. De acuerdo con el reportaje emitido en el programa, las cajas fueron encontradas junto a un tacho de basura, en una esquina del distrito.

Efectivos de la Policía, liderados por el capitán Vizcarra, llegaron hasta el canal para recepcionar las cajas y recoger la versión de cómo fueron halladas para luego proceder con las investigaciones correspondientes.

“Primero tenemos que analizar la información que se tiene acá, para poder dar una versión un poco más fidedigna de lo que pudo haber estado sucediendo”, agregó el efectivo.

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Jefa de ODPE asegura que se trató de un “error involuntario”

Minutos más tarde, se presentó la jefa de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Surco, Claudia Sandoval, para responder ante esta presunta ruptura en la cadena de custodia.

“Nosotros contratamos unos vehículos para el repliegue a la ODPE (desde el local de votación), pero unos trabajadores de mi ODPE por un error involuntario lo han olvidado”, comentó la jefa de la ODPE de Surco.

Según su testimonio, tendría pruebas que demostrarían que desde el domingo vienen comunicándose con la empresa encarga del repliegue para que las cajas sean devueltas.

“No se han dejado botadas en el distrito de Surquillo. Nunca nos respondieron. Ha sido un error involuntario, nos hemos comunicado, y la empresa no nos ha respondido”, resaltó.