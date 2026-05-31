Con el objetivo de comprobar la funcionalidad del software electoral y la seguridad de la transmisión de resultados para la segunda vuelta presidencial, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llevó a cabo un simulacro en su local principal de Cercado de Lima.

Como parte de esta actividad denominada Simulacro del Sistema de Cómputo Electoral, se realizó una “puesta a cero” de los servidores informáticos, que consiste en eliminar los registros de pruebas anteriores para que el sistema vuelva a iniciar en limpio el procesamiento de actas de prueba.

Estas acciones se llevan a cabo en los 126 centros de cómputo que tiene la ONPE a nivel nacional.

La ONPE realiza simulacro del sistema de cómputo electoral, en el marco de Segunda Elección Presidencial 2026. (Fotos: Jesús Saucedo @photo.gec)

Paralelamente, continúa con el despliegue del material que será utilizado durante la jornada de votación del 07 de junio en todo el país.

Según informó la entidad, al 31 de mayo un total de 45 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) ya recibieron el material electoral que será distribuido a los distintos locales de votación.

La ONPE realiza simulacro del sistema de cómputo electoral, en el marco de Segunda Elección Presidencial 2026. (Fotos: Jesús Saucedo @photo.gec)

La ONPE realiza simulacro del sistema de cómputo electoral, en el marco de Segunda Elección Presidencial 2026. (Fotos: Jesús Saucedo @photo.gec)

El proceso comprende el traslado de cédulas de sufragio, actas electorales, cabinas de votación y demás implementos necesarios para el desarrollo de los comicios.

Asimismo, en su cuenta de la red social X, la ONPE informa sobre las jornadas de capacitación dirigidas a los miembros de mesa.

En los últimos días se realizaron sesiones de entrenamiento en instituciones educativas de regiones como Huánuco y Amazonas, donde los ciudadanos designados recibieron instrucciones sobre las tres etapas de la jornada electoral: instalación de la mesa, sufragio y escrutinio de votos.