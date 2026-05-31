Resumen

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La ONPE realiza simulacro del sistema de cómputo electoral, en el marco de Segunda Elección Presidencial 2026. (Fotos Jesús Saucedo @photo.gec)
La ONPE realiza simulacro del sistema de cómputo electoral, en el marco de Segunda Elección Presidencial 2026. (Fotos Jesús Saucedo @photo.gec)
Por Redacción EC

Con el objetivo de comprobar la funcionalidad del software electoral y la seguridad de la transmisión de resultados para la segunda vuelta presidencial, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llevó a cabo un simulacro en su local principal de Cercado de Lima.

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