La Comisión de Contraloría Fiscalización y Contraloría ha citado nuevamente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, para que pueda responder sobre la “supervisión del proceso electoral, la legalidad de las decisiones adoptadas, la respuesta frente a las fallas registradas y la garantía del derecho al sufragio”.

Además, según la agenda de la Comisión, Burneo también tendrá que contestar sobre las “incidencias ocurridas (mesas no instaladas, demoras y fallas operativas) y su impacto en la validez del proceso”.

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En esa línea, la Comisión exigirá respuestas sobre las medidas adoptadas durante la jornada —como resoluciones, ampliación de horarios y coordinación con la ONPE—, así como la “afectación de las 211 mesas no instaladas y ciudadanos impedidos de votar”.

Comisión cita a gerente de Galaga

Otro de los personajes invitados por la Comisión de Fiscalización y Contraloría es Juan Charles Alvarado Pfuyo, gerente general de la empresa de servicios generales Gálaga SAC., que fue contratada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para el traslado del material electoral.

Roberto Burneo. (Foto: GEC)

Alvarado Pfuyo tendrá que informar sobre el “retraso en la distribución del material electoral que afectó la instalación de 211 mesas de votación en Lima Metropolitana”.

Por último, la Comisión presentará una moción para “solicitar facultades de comisión investigadora sobre presuntas irregularidades registradas durante el proceso electoral del 12 de abril de 2026 y los hechos conexos que llevaron a la demora y no instalación de mesas de sufragio”.