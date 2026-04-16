Resumen
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La Comisión de Contraloría Fiscalización y Contraloría ha citado nuevamente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, para que pueda responder sobre la “supervisión del proceso electoral, la legalidad de las decisiones adoptadas, la respuesta frente a las fallas registradas y la garantía del derecho al sufragio”.
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