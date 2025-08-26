El Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa atiendió a 24 heridos evacuados tras el choque de tres buses del servicio Metropolitano, ocurrido la noche del martes 26 de agosto a la altura de la estación Angamos, en el distrito de Surquillo.

De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), los pacientes presentan contusiones y probables fracturas que son evaluadas por el equipo médico especializado. Además, se ha reforzado la atención en el nosocomio, pues se espera la llegada de más afectados.

🔴 El Ministerio de Salud informa lo siguiente: pic.twitter.com/VDdekrrM6J — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) August 27, 2025

El hecho ocurrió cuando tres buses del Metropolitano colisionaron en la vía exclusiva, bloqueando el tránsito en dirección sur a norte y provocando una fuerte congestión vehicular en la zona. Testigos señalan que uno de los buses se había detenido para el ascenso y descenso de pasajeros cuando otro impactó su parte trasera, generando un choque en cadena.

ATU activó protocolo de emergencia y dispuso investigación inmediata de lo ocurrido. (Foto: GEC)

El impacto destrozó los parabrisas de las unidades y causó escenas de pánico entre los pasajeros, que viajaban en su mayoría con los vehículos repletos.

Al lugar acudieron 10 unidades de bomberos y varias patrullas de la Policía Nacional del Perú (PNP), que apoyaron en la evacuación de los pasajeros y en el control de la emergencia.

Accidente dejó más de 30 heridos y severos daños materiales en la estación Angamos. (Foto: GEC)

Por su parte, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que activó de inmediato su protocolo de emergencia, y en coordinación con la PNP dispuso que los buses circulen temporalmente por la vía destinada a vehículos particulares. Asimismo, anunció el inicio de una investigación para determinar las causas del accidente.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.