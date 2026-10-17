La comisaría de Surquillo fue cerrada tras ser declarada inhabitable debido a problemas en su infraestructura, por lo que los ciudadanos deberán acudir a otras dependencias policiales para presentar denuncias y realizar trámites. El cierre fue este sábado 17 de octubre.

Según el comunicado dirigido a los vecinos, la dependencia dejó de brindar atención debido a las deficiencias estructurales del inmueble. La medida se produce después de que, el año pasado, el colapso de un techo en el área de recepción dejara a tres policías heridos, de acuerdo con información difundida por ATV.

Ante el cierre, las denuncias relacionadas con delitos, tránsito y familia se reciben en la comisaría de Miraflores, ubicada en la calle General Vidal N.° 230.

En tanto, los ciudadanos que necesiten solicitar constancias, copias certificadas y realizar otros trámites deben acudir a la calle Albert Einstein N.° 150, en Surquillo, al costado del grifo Primax de Angamos.

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Asimismo, quienes requieran apoyo policial pueden comunicarse con la guardia de la comisaría de Surquillo a través del teléfono 943 908 581.

El aviso colocado en el establecimiento busca orientar a los vecinos sobre los lugares habilitados para recibir atención mientras la dependencia permanezca cerrada.