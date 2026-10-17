Comisaría de Surquillo suspende atención y deriva denuncias a dependencia de Miraflores. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Comisaría de Surquillo suspende atención y deriva denuncias a dependencia de Miraflores. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Por Redacción EC

La comisaría de Surquillo fue cerrada tras ser declarada inhabitable debido a problemas en su infraestructura, por lo que los ciudadanos deberán acudir a otras dependencias policiales para presentar denuncias y realizar trámites. El cierre fue este sábado 17 de octubre.

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