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Resumen

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Pedro Spadaro será gobernador y César Pérez será alcalde provincial. Lograron que Renovación Popular se posicione en casi todo el Callao.
Pedro Spadaro será gobernador y César Pérez será alcalde provincial. Lograron que Renovación Popular se posicione en casi todo el Callao.
Por Martin Hidalgo

Las encuestas previas a la elección le daban a la dupla Pedro Spadaro y a César Pérez la tranquilidad de saber que llegaban con ventaja en todos los distritos del Callao. El único distrito donde enfrentaban competencia -a nivel distrital- era Bellavista, pero aún así las proyecciones eran favorables. Lo que nadie esperó en el equipo era que pudieran perder en Ventanilla.

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