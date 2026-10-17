Las encuestas previas a la elección le daban a la dupla Pedro Spadaro y a César Pérez la tranquilidad de saber que llegaban con ventaja en todos los distritos del Callao. El único distrito donde enfrentaban competencia -a nivel distrital- era Bellavista, pero aún así las proyecciones eran favorables. Lo que nadie esperó en el equipo era que pudieran perder en Ventanilla.

Para el proceso electoral 2026, la dupla Spadaro-Pérez abandonó su movimiento regional Contigo Callao para establecer una alianza con Renovación Popular, el partido que lidera Rafael López Aliaga. Esto incluyó que todo el equipo de la dupla se afiliara al partido celeste.

La dupla ha subido un escalón más en su carrera política en el primer puerto. Ambos empezaron, en 2018, con Spadaro como alcalde y Pérez como su teniente alcalde en Ventanilla. Para el 2022, dieron el salto a la provincial, nuevamente con Spadaro como la máxima autoridad y Pérez como su primer regidor. Mientras que, desde 2027, se separarán por primera vez: Spadaro será gobernador y Pérez lo sucederá como alcalde provincial.

El partido Renovación Popular encabeza la última encuesta de Datum para el Gobierno Regional y la Alcaldía Provincial en el Callao, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

A nivel distrital, la dupla colocó a personajes allegados a sus actuales alcaldes locales, salvo en tres distritos: Carmen de la Legua, La Perla y Ventanilla. Para Carmen de la Legua hicieron una alianza con el exalcalde Daniel Lecca; mientras que en La Perla y Ventanilla hicieron otra alianza para colocar al exalcalde Omar Marcos y a ‘Yuly’ Romero.

Las mediciones de intención de votos que realizaron a lo largo de toda la campaña les indicaban al equipo Spadaro-Pérez que su estrategia había sido la correcta. Pero los resultados mostraron que la proyección falló en un solo caso: Ventanilla, el distrito más grande de la región.

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Duro golpe

Al 95.34% de actas contabilizadas en Ventanilla, Somos Perú lleva la ventaja sobre Renovación Popular por apenas 328 votos, siendo una de las elecciones más disputadas en el país. La disputa voto a voto ahora ocurre en el Jurado Electoral Especial donde existen 40 actas impugnadas.

El analista de datos, Óscar Salas, explicó que, sumando las actas pendientes, Somos Perú sumaría 3.177 votos y Renovación Popular llegaría a 3.087, con lo que la ventaja subiría a 418. Pero esto es tomando en cuenta el total de los votos consignados en las actas imputadas. Además, falta un acta pendiente, de 300 electores.

Según aclaró el analista, la ventaja de Somos Perú se mantendría “siempre que el JEE valide las actas como fueron digitadas”. Es decir, existe una puerta abierta de probabilidades, donde el mismo Salas apuntó: “Renovación Popular solo gana si se anulan actas de Somos Perú y ninguna suya. Basta con 8: Renovación Popular ganaría por 22 votos”.

¿Y si el JEE anula actas? Probamos todos los escenarios con los votos reales de cada acta: • Anula las 39: Somos Perú +328 • Anula solo las de observaciones graves: Somos Perú +493 • Anula solo las actas donde ganó RP: Somos Perú +917 • Anula solo las actas donde ganó Somos Perú: RP +171 ⚠️ RP solo gana si se anulan actas de Somos Perú y ninguna suya. Basta con 8: RP ganaría por 22 votos. 🎲 En 420,000 simulaciones con anulaciones imparciales, RP gana como mucho en el 0.03%. — Oscar Salas Morales (@osalasmo) October 10, 2026

Un dato no menor es el voto cruzado. Ventanilla es el único distrito donde Somos Perú logró quedar en segundo lugar para la elección regional y provincial, por detrás de Renovación Popular. Solo a nivel distrital, es que Somos Perú logró quedar en la delantera frente a Renovación Popular.

Mientras que en la regional, Renovación Popular, consiguió sacarle una ventaja de 6.16% a Somos Perú; a nivel provincial la distancia fue de 3.47%. Solo a nivel distrital, Somos Perú le volteó el resultado con una ventaja de apenas 0.21%.

Otra comparativa que muestra el voto cruzado son los votos en crudo. El más respaldado en las urnas de Ventanilla fue César Pérez para la alcaldía provincial, quien obtuvo 68.724 votos, mientras que Pedro Spadaro se quedó coló con 67.393 votos para gobernador. Una distancia de 1.331 votos.

Por su parte, al 95% de actas contabilizadas, Omar Marcos lleva 67.223, por debajo de Pérez y Spadaro.

El candidato de Somos Perú en Ventanilla, Luis Landauro, lleva 67.561 votos, una cifra superior a los votos obtenidos por las cartas de su partido en la región (60.478) y en la provincia (63.234). Estas cifras -además de que Somos Perú no logró posiciones similares en los demás distritos- indican que, tal como sucedió en Lima, se produjo una figura de arrastre inverso.

Estos son los alcaldes que gobernarán en el Callao desde el 1 de enero de 2027.

En Tenemos que Hablar, el videopódcast de El Comercio, Renzo Figallo, virtual alcalde de La Punta, aseguró que la propuesta de Marcos es buena y confían en que dará la vuelta al resultado que se muestra a la fecha en la ONPE.

“Se ha corroborado que la experiencia en gestión pública es fundamental para los vecinos del Callao. Además, todos los cuadros han sido de gente trabajadora”, dijo Figallo, quien además destacó la labor que realizarán los alcaldes César Pérez (Callao), Daniel Lecca (Carmen de la Legua) y ‘Yuly’ Romero (La Perla).

Romero será la segunda alcaldesa en la historia chalaca, después de Patricia Chirinos, quien también fue autoridad en La Perla.