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Lima 16 de octubre 2026 Sesión de fotos a Javier Diez, virtual alcalde de San Borja
Lima 16 de octubre 2026 Sesión de fotos a Javier Diez, virtual alcalde de San Borja
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS
Por Miguel Rocca

Ha trabajado en el sector público y en la misma municipalidad de San Borja por varios años y hoy, con esa experiencia ganada, será el burgomaestre del distrito tras imponerse en las elecciones. En esta entrevista, conoce más de la propuesta de Javier Diez.

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Entrevista