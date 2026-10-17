Ha trabajado en el sector público y en la misma municipalidad de San Borja por varios años y hoy, con esa experiencia ganada, será el burgomaestre del distrito tras imponerse en las elecciones. En esta entrevista, conoce más de la propuesta de Javier Diez.

¿Cómo se siente tras haber ganado las elecciones en San Borja?

Con mucho entusiasmo de iniciar el gran impulso para San Borja, pero al mismo tiempo con mucha humildad y con mucha responsabilidad hacia mi comunidad que me ha dado la oportunidad de asumir el cargo del C. Tenemos mucho por hacer en San Borja y yo quiero agradecer antes que todos mis vecinos por haberme dado la oportunidad, me apoyado con el voto, agradecer a Dios que siempre está en mi camino y también a mi familia por ayudarme en llegar hasta aquí.

¿Cuáles serán los tres ejes de su gestión?

El primero es una preocupación que no solamente tiene San Borja, la tienen todos los distritos, que es la seguridad ciudadana. Otro eje fundamental es al que yo le he llamado el eje de desarrollo y bienestar humano, que incluye salud, preocupación por el adulto mayor, el cuidado de las mascotas y muchos temas más. Y el tercer eje para mí es la preocupación que existe por el desarrollo urbano de la ciudad y el cuidado del medio ambiente.

¿Qué van a ver los sanborjinos en sus primeros 100 días de gestión?

Mira, lo primero que va a sentir el vecino es que la seguridad cambió y que su sereno está presente en los espacios públicos, creo que es la necesidad más urgente. Si tú no te sientes seguro, no vives tranquilo. Vamos a poner a disposición de las comisarías toda la logística de vehículos y de personal necesaria para que por lo menos tengamos un policía en cada sector patrullando siempre. El sereno del cuadrante tiene que volver. Ése sereno tiene que conocer detalladamente su cuadrante, saber qué movimientos hay. Porque si ese sereno detecta que hay algo distinto a lo que normalmente ocurre, alerta inmediatamente porque el sereno es preventivo. Esto se va a hacer sin ninguna inversión, porque más adelante viene la compra de cámaras con inteligencia artificial, pero estoy segurísimo que solamente implementando algunos ajustes en el sistema de trabajo, la gente va a sentir que la seguridad mejora en San Borja.

¿Qué postura tiene usted respecto a los los parámetros y a la residencialidad del distrito?

Bueno, mi postura es que no vamos a permitir ni vamos a autorizar licencias de construcción de ningún edificio que atente contra la residencialidad del distrito. Quizás contra los parámetros y alturas que ya están dadas en muchas de nuestras calles, ya no voy a poder hacer mucho, pero por lo menos tengo que detener este crecimiento desordenado que ha habido de los famosos edificios VIS, viviendas de interés social. Eso tiene que parar, porque el desorden es terrible con el tema de la edificación, y de las licencias que se le da a las construcciones. No tengo nada en contra de la empresa privada, pero que hagan proyectos de mayor nivel y siempre preocupándose de la residencialidad de nuestro distrito.

Las zonas comerciales del distrito o los alrededores de las estaciones del tren tienen gran congestión vehicular, ¿qué se va a hacer desde el municipio para mejorar la transitabilidad?

Vamos a promover los convenios con la ATU para nosotros poder tener inspectores de tránsito en San Borja permanentes para fiscalizar el tránsito, pero también vamos a apoyar el aceleramiento del tránsito con la gerencia de seguridad y tránsito para que pueda haber mayor fluidez. Nosotros vamos a implementar nuestra propia central inteligente de tránsito. Vamos a ir migrando a semáforos inteligentes, que van a estar monitoreados desde una gran central, todas las intersecciones de semáforos van a estar videovigiladas con cámaras con sensores de movimiento y con sensores de densidad vehicular para que los ingenieros de tránsito puedan controlar esto. La central va a estar en el cruce de la av. San Luis con la av. San Borja Sur.

Otro de los problemas del distrito es la falta de estacionamientos, ¿qué opciones manejan en ese tema?

Pasa que San Borja tiene un montón de desarrollo empresarial, además de tres ministerios. Vienen a trabajar miles de personas aquí. Y muchos de ellos vienen en su carro. Se estacionan alrededor de los ministerios o de los centros comerciales. Entonces, si el sanborjino va después de las 9:00 de la mañana, ya no tiene donde estacionarse. ¿Y por qué todo el mundo viene en carro? Porque es bien fácil. San Borja es relativamente es más seguro que otros distritos y es muy cómodo traer tu carro y que no te cueste un sol y que te lo cuiden. Entonces nosotros vamos a promover el cobro de estacionamiento en las zonas comerciales de estacionamientos públicos para todos aquellos vecinos que no sean del distrito. Yo estoy seguro que el que no es de San Borja lo va a pensar dos veces antes de venir en carro aquí. Eso va a disminuir mucho el tráfico y va a ayudarnos un poquito con la escasez de estacionamiento que tenemos.

El Gran Boulevard de la Cultura, esta especie de techado de una parte de la Vía Expresa con el fin de recuperar espacio público, ¿qué tan viable es hacerlo?

Viable es, ya hemos estado coordinando con nuestros ingenieros de desarrollo urbano que han participado en el equipo de campaña. Es una gran obra que me llena de entusiasmo, que va a ser coordinada con la municipalidad de Lima y con el gobierno central. He escuchado algunas críticas hacia mi propuesta por el tema del alto presupuesto que significaría techar desde Guardia Civil hasta la avenida San Luis. Y es que San Borja hace más de 30 años fue totalmente fragmentado y dividido por el zanjón de la Javier Prado, que mejoró mucho la fluidez vehicular, pero fraccionó a San Borja de la gente que vive de Javier Prado hasta Canadá, tanto que ellos no se sienten en San Borja, se sienten abandonados. Y esta zona tiene más de 800 millones de dólares de inversión del gobierno. Ahí tienes la Biblioteca Nacional, el Gran Teatro Nacional, el Ministerio de Cultura. Y estoy seguro que nuestra presidenta Keiko Fujimori, va a entender perfectamente que el pasar de tener un gran zanjón a tener un gran bulevar de la cultura con árboles, con desarrollo ecológico y desarrollo cultural, le va a dar otra cara al país.

Lima 16 de octubre 2026 Sesión de fotos a Javier Diez, virtual alcalde de San Borja / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

Una preocupación de los vecinos es la caída de árboles. ¿Qué ha pasado con las áreas verdes de San Borja?

Yo te digo, sin temor a equivocarme, he trabajado más de 15 años en la municipalidad y habré visto caerse 20 a 30 árboles. Ahora, en los últimos dos años, hemos tenido más de 70 árboles caídos, es impresionante, porque además de que atenta contra el medio ambiente y la ecología, es un peligro para la seguridad misma de los vecinos. Eso se tiene que detener y la única forma de detenerlo es teniendo una unidad de control y prevención del arbolado urbano como debe ser, una unidad de guardabosques, con ingenieros forestales y especialistas que puedan adelantarse a cualquier eventualidad que pueda haber con los árboles.

También quiere tener un expreso San Borja. ¿Cuánto estaría en operación?

Eso es en el primer año, va a ser inmediato. Estamos hablando de iniciar con dos buses ecológicos. Tienen que ser eléctricos y con aire acondicionado. Esta es una iniciativa de gestión municipal que ya se ve en otros distritos y es exitosa. Este expreso San Borja va a ser gratuito para los vecinos del distrito. Con su DNI van a poder usarlo y va a tener rutas específicas para llevar a los vecinos.

Usted menciona mucho su preocupación por los adultos mayores. ¿Qué se va a hacer por la población de la tercera edad?

Queremos tener una casa de día municipal. Para ponerlo en fácil, es como una guardería de niños, pero para adultos mayores. Vamos a hacer inicialmente una el primer año y quiero terminar mi gestión siquiera con tres o cuatro casas del adulto mayor de día, que es una casa del adulto mayor que va a tener todos los talleres recreacionales y que tienen todas las casas comunes del adulto mayor, pero vamos a tener comedor allí y también personal especializado, porque hay mucho adulto mayor que está sano, pero que ya nosotros, los vecinos, tenemos miedo de dejarlos solos, que ya no se valen por sí mismos. La idea es tener tarifas sociales al alcance de los vecinos de San Borja, pero estoy seguro que le va a solucionar muchas cosas a muchos vecinos.

En campaña, habló de la creación de un coliseo multipropósito. ¿Cuál es la finalidad de este espacio?

Queremos promover los campeonatos interesescolares, la creación de ligas deportivas en el distrito, porque el generar competencia a los niños y a los jóvenes ayuda mucho a que se metan más en el deporte y a tenerlos alejados de las drogas. Les inculca valores, los hace más competitivos. Pero para todo esto necesitas tener también la logística y las instalaciones necesarias. El Dibós pertenece al IPD y cuando San Borja quiere hacer algo allí, tiene que pagar. Entonces nosotros vamos a crear el mini coliseo multipropósito. ¿Por qué así? Porque no solamente va a impulsar el deporte. También va a tener un anfiteatro para poder hacer ahí presentaciones culturales, cine, sinfónica, talleres de teatro que puedan ser expuestos a la comunidad y a los vecinos. La idea es albergar a 5 mil personas.

Por último, ¿cuál es su mensaje para los vecinos que lo tendrán como autoridad desde enero?

Que no tengan ninguna preocupación porque la gestión de este nuevo alcalde va a ser una gestión para todos y con apertura para todos los grupos que estén interesados del bienestar de su distrito. Tengo los conocimientos, San Borja tiene el presupuesto y tiene la logística necesaria para poder cumplir con todos los propuestas que me han llevado hoy al sillón municipal..