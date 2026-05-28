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Una bola de fuego surge de un edificio tras un ataque israelí en Tiro, al sur del Líbano, el 28 de mayo de 2026. (Foto de KAWANT HAJU / AFP).
Una bola de fuego surge de un edificio tras un ataque israelí en Tiro, al sur del Líbano, el 28 de mayo de 2026. (Foto de KAWANT HAJU / AFP).
/ KAWANT HAJU
Por Agencia EFE

Israel mató este jueves a decenas de personas en el sur del Líbano, sometido a intensos bombardeos desde anoche, pese a la celebración de la festividad de Aíd al Adha y a un solo día de que empiece una reunión militar entre ambos países en el Pentágono.

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