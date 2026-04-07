Por Redacción EC

El inicio oficial del otoño en el Perú se caracteriza principalmente por su asociación con la disminución de las horas de luz, el cambio de color de las hojas de los árboles y la presencia de días más frescos, entre otras condiciones. Sin embargo, especialistas han señalado que este patrón podría variar debido al comportamiento reciente del clima en la costa peruana, que evidencia señales vinculadas al Fenómeno El Niño Costero; es decir, un mar aún variable, pero con tendencia a un calentamiento progresivo en los próximos días. En ese sentido, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció que diversas regiones del litoral peruano experimentarán altas temperaturas en los próximos días, lo cual ha llevado a que se considere como una alerta amarilla. Frente a ello, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a las autoridades locales y la población a que se tomen medidas preventivas para disminuir riesgos. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.