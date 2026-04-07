El inicio oficial del otoño en el Perú se caracteriza principalmente por su asociación con la disminución de las horas de luz, el cambio de color de las hojas de los árboles y la presencia de días más frescos, entre otras condiciones. Sin embargo, especialistas han señalado que este patrón podría variar debido al comportamiento reciente del clima en la costa peruana, que evidencia señales vinculadas al Fenómeno El Niño Costero; es decir, un mar aún variable, pero con tendencia a un calentamiento progresivo en los próximos días. En ese sentido, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció que diversas regiones del litoral peruano experimentarán altas temperaturas en los próximos días, lo cual ha llevado a que se considere como una alerta amarilla. Frente a ello, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a las autoridades locales y la población a que se tomen medidas preventivas para disminuir riesgos. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ REGIONES DEL PERÚ PRESENTARÁN ALTAS TEMPERATURAS, SEGÚN SENAMHI?

A través del aviso meteorológico 131, compartido en sus plataformas oficiales, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú informó que once regiones de la costa peruana presentarán un incremento de la temperatura diurna de ligera a moderada intensidad. De acuerdo con el Senamhi, este fenómeno climático se desarrollará entre el martes 7 y miércoles 8 de abril, en la que se prevé temperaturas máximas de 30°C a 36°C en el norte, de 28°C a 33°C en el centro y de 29°C a 34°C en el sur. Asimismo, se esperan ráfagas de viento de hasta 35 km/h, principalmente por la tarde y el aumento de la radiación ultravioleta (UV). Las regiones que podrían resultar afectos por estos eventos son Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes.

📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 07 al 08 de abril, se espera el incremento de temperatura diurna en la #Costa.



✅ Este incremento estará acompañado de ráfagas de viento.



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¿QUÉ SE SABE SOBRE LA LLEGADA DEL FENÓMENO EL NIÑO COSTERO EN EL PERÚ?

En declaraciones para La República, el subdirector de Predicción Climática del Senamhi, Yuri Escajadillo, informó que, por ahora, la presencia del Fenómeno El Niño Costero se mantiene en estado de alerta, conforme a las indicaciones del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN). De esta manera, implicaría que la temperatura del mar esté más cálida de lo normal entre los meses de marzo a noviembre, es decir, abarcaría las estaciones de otoño e invierno en el país. Así, el especialista indicó que, de acuerdo a los pronósticos para los próximos tres meses, se espera una temperatura más caliente; no obstante, señaló que aún se debe esperar la evolución del evento meteorológico.

Inclusive, Escajadillo confirmó que, hasta el momento, El Niño Costero se presenta como un evento débil, alcanzando un nivel moderado hacia julio. “Eso implica que vamos a tener de hecho un Niño Costero próximamente. La temperatura del mar en la franja costera presentará condiciones cálidas y, por ende, las temperaturas del aire que sentimos también mostrarán anomalías térmicas. De mantenerse este evento en el litoral costero, podríamos tener un otoño cálido e incluso un invierno cálido, aunque aún debemos observar cómo evoluciona. Cuando hay un Niño aparecen muchas opiniones personales, pero la ciudadanía debe estar atenta solo a la información especializada e institucional del país”, explicó a LR.