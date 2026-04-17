El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que este jueves 16 de abril se cumplió el tercer día consecutivo de temperaturas elevadas de la semana.

Este jueves, detalló que las estaciones de La Molina y Jesús María reportaron temperaturas diurnas extremas 30.8 °C y 29.7 °C, respectivamente.

El 13 de abril, Senamhi había adelantado que las temperaturas diurnas en Lima Metropolitana oscilarán entre los 26°C y 27°C en los distritos cercanos al mar, mientras que en los alejados del litoral se llegará hasta los 29 y 30°C.

Según especialista del servicio, estas cifras se asocian a las condiciones cálidas del mar y al ingreso de vientos del norte.

En su reporte, informaron que la costa norte y central del Perú continuarán presentando altas temperaturas diurnas, en hasta el domingo 19 de abril. Se esperan registros de 37°C en la costa norte.

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