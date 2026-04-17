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Ola de calor en Lima y costa centro y norte del país seguirá hasta el 19 de abril. (Foto referencial: GEC)
Ola de calor en Lima y costa centro y norte del país seguirá hasta el 19 de abril. (Foto referencial: GEC)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que este jueves 16 de abril se cumplió el tercer día consecutivo de temperaturas elevadas de la semana.

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