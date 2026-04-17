El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que este jueves 16 de abril se cumplió el tercer día consecutivo de temperaturas elevadas de la semana.
Este jueves, detalló que las estaciones de La Molina y Jesús María reportaron temperaturas diurnas extremas 30.8 °C y 29.7 °C, respectivamente.
LEE: Senamhi advierte intensas lluvias y ráfagas de viento en la selva este fin de semana
El 13 de abril, Senamhi había adelantado que las temperaturas diurnas en Lima Metropolitana oscilarán entre los 26°C y 27°C en los distritos cercanos al mar, mientras que en los alejados del litoral se llegará hasta los 29 y 30°C.
Según especialista del servicio, estas cifras se asocian a las condiciones cálidas del mar y al ingreso de vientos del norte.
En su reporte, informaron que la costa norte y central del Perú continuarán presentando altas temperaturas diurnas, en hasta el domingo 19 de abril. Se esperan registros de 37°C en la costa norte.
Luis André Flores Julca atacó a su exnovia Yahair Ayanet tras terminar la relación tóxica de más de dos años. La apuñaló, golpeó con violencia en el baño y intentó quemarla, causándole quemaduras de 3er y 4to grado en 70% del cuerpo. Está en UCI con órganos dañados y al borde del coma. Agresor prófugo en San Juan de Miraflores; caso en Dirincri por robo de celular y laptop.