El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) reportó un incendio de código 2 en un inmueble ubicado en el jirón Puno, provincia del Callao.

De acuerdo a la información oficial, el Cuerpo General de Bomberos movilizó nueve unidades para controlar el fuego. Entre autobombas M18-5, M5-1 y M7-1, así como la unidad especializada en materiales peligrosos MATPEL-1 y la ambulancia AMB-V. También participó la unidad de rescate ligero RESLIG-15.

Al lugar de la emergencia, además de los bomberos, llegó personal de Defensa Civil y Serenazgo del Callao. El subgerente de Defensa Civil y Gestión del Riesgo de Desastre de la Municipalidad del Callao, Larry Lynch precisó, para Prensa Chalaca, que no se registraron víctimas mortales ni heridos.

“El incendio ya está 1033, lo que significa que ya ha sido controlado en su totalidad. El incendio afectó un total de cinco habitaciones, pero aún se desconoce el origen del fuego”, agregó el funcionario.

Bomberos atienden una emergencia de fuga de gas en la avenida República de Panamá, en Surquillo | Foto: Jesús Saucedo @photo.gec

Según testimonios de los vecinos, recogidos por el medio chalaco, el fuego se originó en dos viviendas diferentes. Una de ellas fue controlada al 100%, y la segunda aún seguían las acciones de atención.

Larry Lynch detalló que el municipio realizará una inspección del inmueble para identificar las condiciones y los daños de las viviendas; y, con ello, entregar la ayuda necesaria a las familias damnificadas.