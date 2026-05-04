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Un vocero de la Municipalidad del Callao precisó, para Prensa Chalaca, que no se registraron víctimas mortales ni heridos. Foto: capturas Facebook/Prensa Chalaca/composición GEC
Un vocero de la Municipalidad del Callao precisó, para Prensa Chalaca, que no se registraron víctimas mortales ni heridos. Foto: capturas Facebook/Prensa Chalaca/composición GEC
Por Redacción EC

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) reportó un incendio de código 2 en un inmueble ubicado en el jirón Puno, provincia del Callao.

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