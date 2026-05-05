Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Violencia emocional lidera casos de agresión en parejas en el Perú. (Foto: Andina)
Violencia emocional lidera casos de agresión en parejas en el Perú. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La violencia íntima de pareja en el Perú continúa siendo un problema estructural y extendido, con más del 50% de mujeres en edad fértil reportando haber experimentado al menos un tipo de violencia en el último año, según el informe elaborado por el Observatorio de Familia del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Piura.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.