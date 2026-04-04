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La cola también es violencia

“Obligar a una persona enferma a hacer cola para acceder a atención médica no es solo ineficiencia; es violencia institucional”.

    María Isabel León
    Por

    Empresaria y expresidenta de Confiep

    misabel@comercio.com.pe

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    "Modernizar la asignación de citas no es un lujo ni una apuesta futurista. Es una obligación básica de cualquier sistema de salud que pretenda respetar la dignidad". (Ilustración: Giovanni Tazza).
    "Modernizar la asignación de citas no es un lujo ni una apuesta futurista. Es una obligación básica de cualquier sistema de salud que pretenda respetar la dignidad". (Ilustración: Giovanni Tazza).

    En el hospital Honorio Delgado de la región Arequipa, como en muchos otros hospitales públicos del país, la escena se repite: pacientes haciendo largas colas desde la madrugada para conseguir una cita o una interconsulta.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.