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Demonizando antes de tiempo

“Habrá que reestructurar el presupuesto nacional para financiar el plan, postergando gastos no prioritarios o inútiles”.

    Jaime de Althaus
    Por

    Analista político

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    Resumen

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    El gobierno de Keiko Fujimori, carente de mayoría en el Congreso, va a necesitar acuerdos con el Partido del Buen Gobierno u otras bancadas para aprobar el pedido de facultades legislativas y diversas reformas fundamentales.

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