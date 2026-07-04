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Catábasis, por Mario Ghibellini

Lo que Keiko podría haber aprendido en el infierno.

    Mario Ghibellini
    Por

    Periodista

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Sánchez fue. A partir de hoy, ya solo lo veremos aparecer en algunas ocasiones sociales con su sombrero y la gente se preguntará si llegaron los mariachis. Una buena mitad del país respira aliviada, satisfecha de que el proyecto farsesco e irresponsable que él encarnaba haya quedado en el camino. Ahora, sin embargo, otras angustias nos asaltan; angustias relacionadas con el ascenso de la señora Fujimori a la presidencia. Y no nos referimos a las supuestas posibilidades de que, a consecuencia de algún misterioso dictado genético, quiera eternizarse en el poder como su padre. Esa es una paparrucha que no resiste análisis. Las preocupaciones que surgen tienen que ver, más bien, con las decisiones que ella pueda tomar o dejar de tomar en la conformación de su futuro gobierno o ya una vez instalada en Palacio. El ‘casting’ para su primer gabinete, por ejemplo, entraña retos que no deben ser subestimados. Es cierto que a través de la selección de sus integrantes le conviene dar una imagen de apertura. Pero no por eso tiene que morder el anzuelo del equipo ministerial de “ancha base” que le lanzan desde sectores cercanos a los derrotados. Una cosa es que no se rodee únicamente de fujimoristas y otra, que arme un mosaico de piezas contradictorias que le impida cumplir con la responsabilidad que tiene por delante. No puede enrolar, verbigracia, unos ministros que quieran reformar Petro-Perú y otros que no. Tampoco sería sensato, por otra parte, llenarse de enfajinados provenientes de partidos prácticamente desaparecidos tras la primera vuelta. Convocar a tal o cual persona de una de esas organizaciones por sus virtudes técnicas no estaría mal. Pero convertir el primer Consejo de Ministros en una variante del museo de la memoria constituiría una torpeza absurda y el desaprovechamiento de la oportunidad de causarle una buena primera impresión a la ciudadanía.

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