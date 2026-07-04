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Por corregir, por Augusto Townsend Klinge

“Hay ciertos aspectos de aquella disfuncionalidad que parecen haberse convertido en características estructurales del sistema”.

    Augusto Townsend Klinge
    Por

    Fundador de Comité y cofundador de Recambio

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Los últimos diez años han sido particularmente disfuncionales para la política peruana, que vive de por sí en crisis permanente. Y si bien hay responsabilidades diferenciadas y, por tanto, preocupaciones y pedidos de garantías acordes con ello, hay ciertos aspectos de aquella disfuncionalidad que parecen haberse convertido en características estructurales del sistema. Quisiera señalar algunos que considero imperioso resolver:

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    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.