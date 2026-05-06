Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El periodo de inscripciones ya se encuentra habilitado y recibirá postulaciones únicamente hasta el 11 de mayo de 2026.
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Por Redacción EC

Roche América Latina y la Fundación Gabo anunciaron la convocatoria para la decimocuarta edición del Premio Roche, una iniciativa que busca reconocer la excelencia y promover coberturas periodísticas de alta calidad en América Latina, España y Portugal. En un contexto donde la información científica impacta directamente en la vida de las personas, el periodismo cumple una función esencial al contextualizar hallazgos médicos y explicar cómo estos avances transforman el día a día de los ciudadanos.

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