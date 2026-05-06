Roche América Latina y la Fundación Gabo anunciaron la convocatoria para la decimocuarta edición del Premio Roche, una iniciativa que busca reconocer la excelencia y promover coberturas periodísticas de alta calidad en América Latina, España y Portugal. En un contexto donde la información científica impacta directamente en la vida de las personas, el periodismo cumple una función esencial al contextualizar hallazgos médicos y explicar cómo estos avances transforman el día a día de los ciudadanos.

El periodo de inscripciones ya se encuentra habilitado y recibirá postulaciones hasta el 11 de mayo de 2026. Para postular los interesados deben ingresar al siguiente enlace https://inscripciones.fundaciongabo.org/ . Podrán participar exclusivamente aquellos trabajos que hayan sido publicados originalmente entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

Las categorías disponibles en esta edición son las siguientes: periodismo escrito, que reconoce reportajes, crónicas o investigaciones en medios impresos o digitales; periodismo audiovisual, que premia trabajos transmitidos por televisión o entornos digitales; periodismo digital, para piezas que utilizan recursos como narrativas multimedia, datos e interactividad; y periodismo sonoro, que destaca podcast, series o piezas radiales con uso creativo del sonido.

“Desde 2013, el Premio Roche se ha consolidado como uno de los principales referentes del periodismo en salud en Iberoamérica, con más de 6.900 postulaciones. El rol de la prensa es vital para visibilizar la salud como eje de bienestar, su labor permite conectar la ciencia con la sociedad mediante historias que informan a la ciudadanía. Por eso, invitamos a los periodistas de Perú a sumarse a esta edición para seguir humanizando la salud a través de relatos que traduzcan evidencia en conocimiento accesible”, comentó Maria Julia Caffaro, gerente general de Roche Farma Perú.

Bajo la secretaría técnica de la Fundación Gabo , el proceso incluirá una revisión de requisitos y jurados especializados. Los trabajos ganadores se darán a conocer en una ceremonia de premiación durante el Roche Press Day 2026, que tendrá lugar en octubre, en Costa Rica. Finalmente, la persona ganadora de cada categoría podrá participar con todos los gastos cubiertos en el Festival Gabo 2027. Quienes resulten premiados recibirán un trofeo y un diploma que acredita este reconocimiento a la labor de informar con rigor y ética.