El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este domingo 10 de mayo que evalúa una evacuación coordinada de 405 peruanos afectados por los bloqueos de carreteras en las ciudades de La Paz y Oruro Bolivia.

A través de un comunicado, señaló que esa opción se analiza ante la alta probabilidad de que las medidas de protesta en el país altiplánico continúen en los próximos días, afectando el desplazamiento de nuestros connacionales.

LEE MÁS: Cancillería repatria a 38 peruanos varados en Bolivia en avión presidencial de la FAP

Explicó que la evacuación de los peruanos afectados por los bloqueos en las ciudades de La Paz y Oruro podría llevarse a cabo hasta Juliaca, en la región Puno.

“El Consulado General del Perú en La Paz viene realizando un estrecho seguimiento de la situación y continúa brindando todo el apoyo a los connacionales afectados, cuyo número asciende a 405 personas”, expresó.

“La Cancillería viene realizando gestiones con el Ministerio de Defensa a fin de evaluar una evacuación coordinada de nuestros compatriotas desde las ciudades de La Paz y Oruro hasta Juliaca”, agregó.

Finalmente, la Cancillería y el Consulado General de La Paz puso a disposición de nuestros compatriotas el número de teléfono de emergencia (+591) 70164657 y el correo electrónico consulperu-lapaz@rree.gob.pe las 24 horas del día.

📄Comunicado de Prensa 019-26: Cancillería actualiza situación de los peruanos afectados por los bloqueos en Bolivia.



👉https://t.co/UEvgRJyu6O pic.twitter.com/jesDFT1TaY — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) May 10, 2026

La Central Obrera Boliviana (COB) ha liderado esta semana protestas callejeras para exigir un aumento salarial del 20 % y la atención de varias demandas, entre ellas un compromiso de no privatizar empresas estatales y la eliminación de una ley de tierras, algo que también pide un grupo de campesinos e indígenas de la Amazonia que están en La Paz desde el lunes.

La protesta de la COB está respaldada por sectores campesinos que iniciaron el miércoles bloqueos de carreteras en el altiplano de La Paz para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, lo que ha afectado a los desplazamientos hacia el interior del país y hacia Perú y Chile.