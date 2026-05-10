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La Cancillería ha informado sobre los peruanos varados por bloqueos en Bolivia. (Foto: Andina)
La Cancillería ha informado sobre los peruanos varados por bloqueos en Bolivia. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este domingo 10 de mayo que evalúa una evacuación coordinada de 405 peruanos afectados por los bloqueos de carreteras en las ciudades de La Paz y Oruro Bolivia.

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