Ante el aluvión ocurrido en la región Metropolitana de Santiago de Chile, la Cancillería peruana está monitoreando la situación y se mantiene atenta ante cualquier requerimiento de asistencia que pudiesen presentar nuestros compatriotas.

A través de un comunicado, señaló que los connacionales que podrían necesitar ayudar podrán tomar contacto al siguiente número y correo electrónico: Consulado General del Perú en Santiago: +56 9 6309 2991 / secretaria@conpersantiago.cl.

📄 Comunicado de Prensa: Cancillería dispone canales de comunicación para connacionales en Chile. 👉🏻https://t.co/35GtgUroBX https://t.co/y3ayPmUJgJ — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) October 9, 2026

Asimismo, expresó su solidaridad con el gobierno y el pueblo chileno ante el aluvión registrado en la región Metropolitana de Santiago, que ocasionó heridos y severos daños materiales. No se han reportado víctimas hasta el momento.

El Perú expresa su solidaridad con el Gobierno y el pueblo de la República de Chile ante el aluvión ocurrido en la región Metropolitana de Santiago, que ha ocasionado heridos y severos daños materiales. — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) October 9, 2026

Un inusual aluvión inundó este jueves las calles de un acomodado municipio de Santiago de Chile y dejó al menos seis heridos, entre ellos un bebé de un año, y otras personas aisladas, informaron autoridades.

MIRA AQUÍ: Aluvión deja al menos seis heridos y calles inundadas de barro en Santiago de Chile

El fuerte torrente causado por intensas lluvias impactó principalmente la zona de Las Condes, en el noreste de la capital chilena de 7 millones de habitantes.

La Región Metropolitana de Santiago registra fuertes lluvias con tormentas eléctricas desde el martes. Es la zona del país que registra más precipitaciones.

“Esta lluvia era absolutamente inesperada (...), venimos de un invierno muy crudo por mucha lluvia. Sabemos que (el fenómeno climático) El Niño se viene fuerte”, dijo a periodistas Catalina San Martín, alcaldesa de Las Condes.

Las inusuales lluvias se dan en medio de este fenómeno que eleva la temperatura en la superficie del Pacífico, y altera los patrones de vientos y precipitaciones en todo el planeta. Según la ONU, este podría ser El Niño más fuerte desde hace medio siglo.