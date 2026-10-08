Fotografía que muestra vehículos afectados por un aluvión, en la comuna de Las Condes, en Santiago, Chile, el 8 de octubre de 2026. (Javier Torres / EFE)
Fotografía que muestra vehículos afectados por un aluvión, en la comuna de Las Condes, en Santiago, Chile, el 8 de octubre de 2026. (Javier Torres / EFE)
/ Javier Torres
Por Redacción EC

Ante el aluvión ocurrido en la región Metropolitana de Santiago de Chile, la Cancillería peruana está monitoreando la situación y se mantiene atenta ante cualquier requerimiento de asistencia que pudiesen presentar nuestros compatriotas.

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