Resumen

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Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú advierte reducción de visibilidad por vientos y humedad en la costa peruana. (Foto: Andina)
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú advierte reducción de visibilidad por vientos y humedad en la costa peruana. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reportó que diversos distritos de Lima amanecieron este viernes 8 de mayo con cielo cubierto, neblina y lloviznas intensas, en medio de condiciones climáticas asociadas al avance del otoño.

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