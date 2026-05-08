El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reportó que diversos distritos de Lima amanecieron este viernes 8 de mayo con cielo cubierto, neblina y lloviznas intensas, en medio de condiciones climáticas asociadas al avance del otoño.

A través de sus redes sociales, el organismo explicó que el fenómeno está relacionado con “un vórtice costero en bajos niveles ubicado frente al sur de la costa de Lima”, situación que viene generando humedad, nubosidad y reducción de la visibilidad en distintos puntos de la capital.

Según el pronóstico del Senamhi, durante el resto de la jornada persistirá el cielo nublado a parcialmente nublado, principalmente en los distritos cercanos al litoral limeño.

Asimismo, la entidad activó una alerta amarilla para Lima y gran parte del litoral peruano debido al incremento de vientos, que podrían ocasionar levantamiento de polvo y arena, así como afectar la visibilidad horizontal.

#Infórmate #Senamhi #Minam En Lima, durante la madrugada y primeras horas de la mañana, se registra alta humedad vinculada a un vórtice costero en bajos niveles ubicado frente al sur de la costa de Lima. pic.twitter.com/2iysL41Es6 — Senamhi (@Senamhiperu) May 8, 2026

El organismo también advirtió sobre la presencia de niebla, neblina y lloviznas dispersas, especialmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana en zonas próximas al mar.

La alerta meteorológica estará vigente hasta este viernes 8 de mayo e incluye las regiones de Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes.

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a las autoridades regionales y locales realizar inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones para garantizar la resistencia de las infraestructuras y salvaguardar a la población.

Asimismo, se exhorta a los ciudadanos a reforzar techos, fijar largueros a las paredes, proteger los vidrios de las ventanas, y evitar la cercanía a equipos eléctricos, objetos punzocortantes o estructuras que puedan colapsar. También se aconseja asegurar embarcaciones, usar ropa de abrigo e impermeable, consumir bebidas calientes y acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar afecciones respiratorias o alérgicas.

El Indeci, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), viene monitoreando las condiciones meteorológicas en los departamentos alertados y coordinando con las autoridades locales para mitigar los impactos de este evento climático.

VIDEO RECOMENDADO