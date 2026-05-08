El ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra, anunció el traslado a Challapalca, de Luis Oliver Pairazaman Alcántara, quien ha sido acusado como presunto homicida del reo César Velásquez Montoya, quien fue sentenciado por lavado de activos y extorsión. La decisión busca endurecer la seguridad del Penal de Juliaca.

A su vez, a través de la resolución presidencial N° 243, Juan Christian Fernández Vilela es el nuevo director del II Establecimiento Penitenciario de Juliaca, en reemplazo de David Blanco Mamani. La disposición fue ejecutada tras el asesinato del Velásquez Montoya.

Según las investigaciones, Pairazaman Alcántara fue reconocido de haber causado la muerte de Velásquez Montoya, durante la balacera registrada en el pabellón 5 del penal de Juliaca, hecho que está siendo investigado por personal de Asuntos Internos del INPE, junto con la Fiscalía y la Policía.

El titular de Justicia visitó Puno, Juliaca, como parte de una serie de supervisiones inopinadas que realizará el Ejecutivo en los principales penales del sur.

Jiménez Borra aseguró que tendrá como prioridad el control del establecimiento penitenciario. Para ello, ejecutará algunas acciones como el reforzamiento de mallas de seguridad, actualización de escáneres corporales y rotación de los cuadros directivos, a fin de evitar actos de corrupción.