Resumen
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El ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra, anunció el traslado a Challapalca, de Luis Oliver Pairazaman Alcántara, quien ha sido acusado como presunto homicida del reo César Velásquez Montoya, quien fue sentenciado por lavado de activos y extorsión. La decisión busca endurecer la seguridad del Penal de Juliaca.
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