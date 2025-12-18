Un nuevo episodio de calor intenso afectará a varias regiones del país en los próximos días, con temperaturas que alcanzarán niveles poco habituales en la zona andina, según alertó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). El aumento térmico comenzará a sentirse desde este 18 de diciembre y se intensificará hacia el fin de semana.

Este escenario estará acompañado por otros fenómenos climáticos, como lluvias localizadas, vientos secos y descensos térmicos en la costa durante la noche. Descubre qué zonas registrarán las temperaturas más extremas, qué otros eventos se esperan y cuáles son las recomendaciones ante este panorama climático.

¿QUÉ REGIONES SOPORTARÁN LAS TEMPERATURAS MÁS ALTAS?

La sierra será la zona más impactada por el incremento del calor diurno, con picos que llegarán hasta los 36 °C en la sierra norte. En tanto, la sierra centro podría alcanzar alrededor de 32 °C, mientras que en la sierra sur se prevén valores cercanos a los 33 °C.

Para la especialista del Senamhi, Angie Flores, estos registros son inusualmente altos. Debido a esta situación, recomendó el uso de bloqueador solar y sombreros de ala ancha para reducir los efectos de la radiación.

¿HABRÁ LLUVIAS, NUBOSIDAD O NIEVE DURANTE ESTE PERIODO?

Pese al predominio del calor, el Senamhi no descarta precipitaciones de ligera a moderada intensidad, principalmente en la sierra centro y sur, que se presentarían sobre todo durante las tardes. “En horas de la tarde suele desarrollarse mayor cobertura nubosa, acompañada de precipitaciones”, explicó Flores.

Además, el pronóstico contempla la posibilidad de nevadas en zonas altas de Cusco y Puno hasta mañana. No obstante, la especialista señaló que aún persiste una atmósfera seca, especialmente en la sierra sur. “Estamos observando aún una sequedad persistente”, indicó, situación asociada al ingreso constante de vientos secos del oeste.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN CLIMÁTICA EN LA COSTA Y EL NORTE DEL PAÍS?

En la región costera, sobre todo en el norte y centro, el enfriamiento del mar ha provocado un descenso sostenido de las temperaturas nocturnas. Ante ello, el Senamhi anunciará un comunicado recomendando a la población abrigarse durante la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé la ocurrencia de lluvias en la sierra de Piura, además de un posible aumento de nubosidad en Tumbes, siendo Piura la zona con mayor nivel de afectación.

Foto: Andina

¿QUÉ ES EL SENAMHI Y QUE FUNCIONES CUMPLE?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio del Ambiente. Se inició como un Organismo Público Descentralizado del Sector Defensa creado por D.L.N° 17532 del 25 de Marzo de 1969, regulada por la Ley N° 24031 del 14 de Diciembre de 1984, su modificatoria aprobada por Ley N° 27188 del 25 de Octubre de 1999, el Reglamento de su Ley establecida con D.S.N° 005-85-AE del 26 de Julio de 1985.

El SENAMHI tiene como propósito generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático de manera confiable, oportuna y accesible en beneficio de la sociedad peruana.

Con el ánimo de difundir información confiable y de calidad, el SENAMHI opera, controla, organiza y mantiene la Red Nacional de más de 900 Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas de conformidad con las normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

VÍDEO RECOMENDADO: