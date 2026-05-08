Por Carlos Batalla

Cinco días antes del encuentro en Palacio de Gobierno entre las madres del campo y el primer mandatario Fernando Belaúnde Terry, el Perú experimentó un Día de la Madre especial. Ese domingo 14 de mayo de 1967, Lima, la capital, amaneció con un halo y brillo de esperanza y amor que se reflejaba en el buen ánimo de los ciudadanos de a pie.

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