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Esta no es la primera vez que una unidad de 'Los chinos' es atacada. Foto: El Peruano / referencial
Esta no es la primera vez que una unidad de 'Los chinos' es atacada. Foto: El Peruano / referencial
Por Redacción EC

La violencia contra el transporte público continúa campeando en Lima Metropolitana y el Callao. Esta vez, el chofer de la empresa Roluesa, conocida como ‘Los Chinos’, fue atacado por un delincuente a vista y paciencia de hombres y mujeres que se encontraban dentro de la unidad en Villa El Salvador.

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