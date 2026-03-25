La violencia contra el transporte público continúa campeando en Lima Metropolitana y el Callao. Esta vez, el chofer de la empresa Roluesa, conocida como ‘Los Chinos’, fue atacado por un delincuente a vista y paciencia de hombres y mujeres que se encontraban dentro de la unidad en Villa El Salvador.

Según RPP, el hecho ocurrió a la altura del óvalo Las Lomas cuando un sujeto se acercó a Luis Reyes Romaní, de 57 años, haciéndose pasar como pasajero, y le disparó a quemarropa.

El sujeto intentó robarle al hombre de transporte, pero este al forcejear recibió un disparo de un arma de corto alcance. Se constató que la unidad presentó al menos otros cuatro impactos tras el ataque.

Luego de algunos segundos, el ladrón bajó del bus y subió a una motocicleta que lo estaba esperando para huir con rumbo desconocido.

¿Cuánto fue el monto del robo?

Medios indicaron que el facineroso se llevó cerca de 400 soles, producto de la recaudación del día. El hecho ocurrió cerca de una zona de seguridad municipal.

El herido fue llevado al hospital de Emergencias de Villa El Salvador, donde actualmente se encuentra fuera de peligro, sin embargo, por temor a represalias no quiso revelar si este ataque habría sido producto de la extorsión.

En tanto, trabajadores de ‘Los chinos’ indicaron que no es la primera vez que tienen ataques pues han recibido amenazas a través de mensajes enviados por WhatsApp.

Cabe señalar que que la misma unidad ya había sido atacada hace aproximadamente dos meses por presuntos extorsionadores.

Asesinato en Comas

Al otro lado de Lima, en Comas, un chofer de la empresa “Real Star” murió tras recibir varios impactos de bala mientras recorría la Panamericana Norte en el cruce con la avenida Trapiche.