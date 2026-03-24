Resumen

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Epicentro del temblor en Ica de este 24 de marzo.
Epicentro del temblor en Ica de este 24 de marzo.
Por Redacción EC

Este martes se registró un sismo de 4,7 grados según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en Ica y que se sintió en la región al sur de Lima y otras zonas aledañas.

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