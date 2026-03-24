Este martes se registró un sismo de 4,7 grados según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en Ica y que se sintió en la región al sur de Lima y otras zonas aledañas.

Los datos específicos de la institución detallan que el epicentro se ubicó a 80 km. al suroeste de la ciudad de Ica, debajo de la superficie del mar.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0166

Fecha y Hora Local: 24/03/2026 11:16:26

Magnitud: 4.7

Profundidad: 36km

Latitud: -14.58

Longitud: -76.25

Intensidad: III Ica

Referencia: 80 km al SO de Ica, Ica - Icahttps://t.co/XYJxCeXhFr — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 24, 2026

El evento ocurrió exactamente a las 11:16 a.m. del martes 24 de marzo y tuvo una profundidad de 36 kilómetros.

El lugar donde más se percibió el temblor fue en la misma capital de la región Ica donde se percibió con una intensidad de III grados.

Hasta la publicación de esta nota, no se han reportado heridos o daños materiales producto de este sismo.