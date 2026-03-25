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Chofer de 62 años muere tras ataque de sicarios a empresa "Real Star" en Comas. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Chofer de 62 años muere tras ataque de sicarios a empresa "Real Star" en Comas. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

Un nuevo episodio de violencia sacudió el distrito de Comas en el límite con Los Olivos. Un chofer de empresa “Real Star” murió tras recibir varios impactos de bala mientras recorría la Panamericana Norte en el cruce con la avenida Trapiche.

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