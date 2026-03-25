Un nuevo episodio de violencia sacudió el distrito de Comas en el límite con Los Olivos. Un chofer de empresa “Real Star” murió tras recibir varios impactos de bala mientras recorría la Panamericana Norte en el cruce con la avenida Trapiche.

La unidad de transporte, que tenía pasajeros y que estaba por terminar su ruta la madrugada de hoy miércoles 25 de marzo, fue interceptada a por unos cuatro sujetos que se trasladaron en dos motos.

Chofer de 62 años muere tras ataque de sicarios a empresa "Real Star" en Comas. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Chofer de 62 años muere tras ataque de sicarios a empresa "Real Star" en Comas. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Los sicarios abrieron fuego contra el bus que cubre la ruta B.39 y, a pesar de las maniobras del conductor, los disparos lo alcanzaron y el vehículo terminó a un lado de la Panamericana Norte, mientras los delincuentes huyeron de la zona donde no había presencia policial.

El chofer, Malaquías Segundo Céspedes Huisa de 62 años, murió camino al hospital Sergio Bernales, donde fue trasladado con apoyo de los miembros de Serenazgo que fueron los primeros en acudir al lugar.

Chofer de 62 años muere tras ataque de sicarios a empresa "Real Star" en Comas. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar para cercar la escena y recoger evidencias del atentado.