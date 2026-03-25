El candidato a diputado por el partido Fe en el Perú, Gilbert Infante, fue asesinado la noche de ayer, martes 24 de marzo, a ladrillazos en el distrito de Chorrillos. El candidato presidencial Álvaro Paz De La Barra confirmó la noticia. Infante postulaba con el número 25.

“Él estaba yendo a verse con los que nos acompañaron en el debate. Recién a las 5 de la mañana me he enterado a través de su esposa, su familia. No ha sido un accidente, ha sido un asesinato. Fue atacado a ladrillazos y cuando fueron a la posta no lo quisieron atender. Luego fue trasladado al Casimiro Ulloa y allí murió de un ataque cardiaco”, dijo en RPP.

Paz de la Barra precisó que Infante era parte de su equipo técnico legal, con el cual se comprometía, de llegar a la presidencia, lograr la pacificación del Perú en 100 días.

“Él ha combatido el terrorismo y los mismos de mi equipo que se van a encargar de eso están siendo amenazados, amedrentados. Yo tuve y he tenido una pequeña ‘batalla criminal’ muy fuerte contra ellos (delincuentes) y decía que le damos cadena perpetua 72 horas”, sostuvo al medio.

Más miembros de Fe en el Perú amenazados

En otro momento de la entrevista, Paz de la Barra afirmó que su candidato a la alcaldía por San Juan de Lurigancho, Jacobo Waisman y su hijo, también están siendo amenazados de muerte.

“Se tomó la decisión de no denunciar a la Policía pues hay un descrédito. Francamente la política se está enlutando y espero que esto no pase a otros partidos”, sentenció.

“Me han estado enseñando sus mensajes, etc. Entre ellos (candidatos) se han estado turnando y resguardando pues son algunos son licenciados y militares, ya que habido seguimiento desde hace 12 meses", sostuvo.

De la Barra resaltó que todo el equipo legal de su agrupación está llevando el caso y asistiendo a la familia de Infante.

“El resto de mi equipo y yo estamos ahora dándonos buen recaudo. Esperemos que este no se normalice y la política no se vea ensangrentada contra los candidatos a diputados, senadores y presidendiales que tienen una política férrea contra la criminalidad”, ratificó.

Finalmente, exhortó al presidente de la República, José María Balcázar y a las demás autoridades a que “hagan su trabajo” pues los “están dejando solos”.