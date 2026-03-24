Por Hernán Medrano Marin

Todo hace indicar que a mediados de mayo, el teleférico de Miraflores estará finalmente listo para ser inaugurado y abierto al público. El Comercio pudo conocer que la obra civil del proyecto, es decir, la colocación de piezas de anclaje y otros trabajos en las estaciones ya ha sido culminada y solo restaría que personal técnico fije las cabinas y coloque los cables y frenos respectivos. Se estima que para mediados de mayo se concluya con esta última etapa y se otorgue luz verde a la obra para que comience a operar.

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