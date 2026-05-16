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El mito de Keiko todopoderosa

“La bancada de Fuerza Popular ha participado en algunas decisiones muy criticables, sí, pero Keiko Fujimori no es su padre”.

    Jaime de Althaus
    Por

    Analista político

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    Keiko Fujimori debe ser un genio de la política. Resulta que con solo 20 congresistas ha logrado llevar de las narices a los 110 restantes para acumular poder al punto de controlar todas las instituciones, desde el Tribunal Constitucional hasta la Junta Nacional de Justicia, pasando por la Defensoría del Pueblo. Entonces, si resulta elegida, tendrá ya el poder absoluto y se perpetuará en él ‘sine die’.

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