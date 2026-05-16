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La adaptación fluida

“Hemos pasado de la era de las corporaciones como ‘cajas negras’, esas impenetrables fortalezas de las que no se sabe nada, a la era de la caja de cristal”.

    Francisco Miró Quesada Westphalen
    Por

    Periodista y docente

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    Ilustración: Difusión
    Ilustración: Difusión

    La gestión estratégica atraviesa un momento de ceguera estructural. En el Perú y a nivel global, numerosos liderazgos operan bajo la inercia de herramientas diseñadas para un mundo que ya no existe, esperando que la marea tecnológica y social eventualmente baje para retomar los planes predefinidos. Pero lo que enfrentamos no es un bache en el camino, sino un cambio definitivo de terreno. Ante ello, la única respuesta viable es la adaptación fluida; es decir, la capacidad de una organización para reconfigurarse en tiempo real sin perder su propósito.

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