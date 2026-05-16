La gestión estratégica atraviesa un momento de ceguera estructural. En el Perú y a nivel global, numerosos liderazgos operan bajo la inercia de herramientas diseñadas para un mundo que ya no existe, esperando que la marea tecnológica y social eventualmente baje para retomar los planes predefinidos. Pero lo que enfrentamos no es un bache en el camino, sino un cambio definitivo de terreno. Ante ello, la única respuesta viable es la adaptación fluida; es decir, la capacidad de una organización para reconfigurarse en tiempo real sin perder su propósito.

Para navegar esta fluidez, el líder debe ejercer una doble visión estratégica. Por un lado, la inteligencia analítica actúa como el reflector que optimiza el presente, procesando datos para mitigar la fricción operativa y detectar ineficiencias invisibles al ojo humano. Por otro, la prospectiva funciona como el radar de largo alcance cuyo propósito no es la profecía, sino el diseño de escenarios posibles que permitan a la organización ensayar su respuesta ante lo inesperado.

Sin embargo, la tecnocracia tiene un límite infranqueable, llamado el Cisne Negro. Este concepto se refiere a eventos altamente improbables, pero de impacto devastador y que parecen inexplicables hasta que ocurren. Los algoritmos, por definición, proyectan el pasado y suelen ser ciegos ante estas rupturas. Es aquí donde la complementariedad cognitiva se vuelve un activo de supervivencia.

Integrar el pensamiento crítico de las humanidades y las ciencias sociales en las mesas de decisión no es una excentricidad, sino una auditoría de riesgos necesaria para cuestionar el contexto y la ética que los datos ignoran. Intel incorporó la antropología cultural en su vicepresidencia para entender cómo interactuaban las personas con la tecnología más allá de la potencia de los procesadores, permitiendo a la corporación ajustar su estrategia antes de que las hojas de cálculo tradicionales detectaran el cambio de comportamiento en el consumidor.

Este desafío se traslada también a la arquitectura financiera. En un ecosistema donde la innovación tecnológica tiene una fecha de caducidad semestral, la inversión tradicional en activos rígidos es un lastre de obsolescencia. El liderazgo estratégico consiste hoy en construir organizaciones “ligeras” de software pero “pesadas” en capacidades humanas. Según el Foro Económico Mundial, las habilidades de pensamiento sistémico y resiliencia cognitiva ya superan a las destrezas técnicas en la prioridad de los directivos. No se trata de comprar el último “juguete” tecnológico, sino de invertir en la capacidad del equipo para orquestar cualquier tecnología nueva.

Finalmente, esta reconfiguración debe plasmarse en una nueva narrativa externa. Hemos pasado de la era de las corporaciones como “cajas negras”, esas impenetrables fortalezas de las que no se sabe nada, a la era de la caja de cristal. En este nuevo entorno, la transparencia es total. Lo que sucede puertas adentro, desde el trato a los trabajadores, hasta el manejo ético de la automatización, es hoy el núcleo de la reputación. La coherencia operativa es el único mensaje que resiste el escrutinio de una sociedad que hoy lo filtra todo.

En nuestro país, la resiliencia ha sido históricamente nuestra principal divisa. Hemos sobrevivido a entornos que harían claudicar a otros mercados, pero la resiliencia de supervivencia es reactiva y, a la larga, agotadora. El reto actual del empresariado nacional es evolucionar hacia una estrategia fluida, que implica dejar de ser quienes solo resisten el impacto para convertirnos en quienes utilizan la volatilidad como motor de transformación. En esta era, el éxito no será de los más fuertes, sino de quienes tengan el coraje intelectual de fluir con el cambio sin perder su integridad y su propósito.