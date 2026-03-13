El Banco Central de Reserva (BCR) señaló que la evolución reciente del tipo de cambio responde principalmente a factores externos vinculados al contexto internacional.

“Con el aumento del precio del petróleo, lo que se ha observado es un debilitamiento de las monedas de las economías emergentes, y básicamente eso es lo que está reflejando la evolución del tipo de cambio”, señaló Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del BCR, durante la conferencia del Programa Monetario de marzo.

Armas explicó que a inicios del año se observó un entorno favorable para las monedas de economías emergentes . “Comenzó el año con mucha confianza de las economías emergentes. Más aún, en el caso de Perú, por sus números macroeconómicos”, indicó.

Sin embargo, en las últimas semanas ese entorno cambió en medio del aumento del precio internacional del petróleo, que ha generado presiones sobre las monedas emergentes.

El funcionario añadió que el BCR mantiene su política de intervención en el mercado cambiario para moderar movimientos abruptos. “El banco, como siempre, ha mantenido su intervención cambiaria orientada a la reducción de la volatilidad del tipo de cambio”, afirmó.

Armas agregó que la economía peruana enfrenta este escenario internacional desde una posición macroeconómica favorable. “La economía peruana coge estos choques en una posición de crecimiento importante, con una inflación alrededor del centro del rango meta y con un superávit en la cuenta corriente”, sostuvo.