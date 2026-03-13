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Resumen

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El Banco Central de Reserva (BCR) señaló que la evolución reciente del tipo de cambio responde principalmente a factores externos vinculados al contexto internacional.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.