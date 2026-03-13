La inseguridad, la promoción de proyectos de inversión y propuestas en el sector público fueron algunos de los puntos tratados en el evento “Elecciones empresariales 2026″ realizado por la Cámara de Comercio Peruano China (Capechi).

En su participación, Miguel Torres, candidato de Fuerza Popular a la segunda vicepresidencia de la República, señaló que el partido naranja propone la presencia de las Fuerzas Armadas para el combate contra la inseguridad.

En ese sentido, indicó que se requiere la participación de las Fuerzas Armadas en determinadas zonas y por un periodo de tiempo, además de que administren los centros penitenciarios por un plazo determinado.

Además, con el objetivo de construir formalidad, indicó que buscan un shock desregulatorio para eliminar 400 barreras burocráticas. Asimismo, planteó la reactivación de las 3.500 obras públicas paralizadas y de los proyectos privados, en especial mineros.

A Torres le siguió Rafael Belaúnde, candidato a la presidencia por Libertad Popular. Belaúnde sostuvo que se deben de respetar los contratos de los proyectos para no afrontar procesos arbitrales en el Ciadi.

Agregó que se deben de destrabar los proyectos de irrigación en la costa como Alto Piura, Chira-Piura, Chines, entre otros. También señaló que se debe de poner en valor proyectos mineros de cobre y de ampliaciones de mina.

Apuntó que amerita una reforma de la formalización minera donde no se contemple la ampliación del Reinfo.

En materia de inseguridad, consideró que los oficiales policiales tienen que trabajar con jueces y fiscales ad hoc.

Por su parte, Óscar Lozano, jefe del plan de gobierno de Renovación Popular, señaló que el plan del partido celeste es inyectar US$1.000 millones a temas de inteligencia. Entre las propuestas está la reforma total del Poder Judicial, el Ministerio Público y el sistema penitenciario.

Sostuvo que se requiere una reforma del Estado, en la que se reduzcan los ministerios de 19 a 6. El Ministerio de Infraestructura, dijo, concentrará las unidades ejecutoras de inversión y el Ministerio de Economía tendrá las funciones normativas y fiscalizadoras.

Esto apunta a disminuir el gasto corriente a un 50% del presupuesto y generar un ahorro de S/50.000 millones.

En materia de inversión pública, apuntó que Renovación Popular plantea elevar la inversión de S/50.000 millones a S/89.000 millones. Además, sostuvo se que pretende aumentar la inversión total de un 22% a un 28% del PBI.

También participó del evento Juan Carlos Odar, responsable del capítulo económico del plan de gobierno de Avanza País.

De acuerdo con Odar, la propuesta de Avanza País es realizar una reforma de la Policía Nacional del Perú, que comprende su reorganización y la generación de una nueva Policía de Investigación.

En materia económica, señaló que se debe generar un debate sobre la situación de Petro-Perú, agregando que la postura del partido es que la estatal petrolera pase al sector privado.

Añadió que Avanza País propone la creación de un nuevo código de trabajo y previsión social en favor de la formalización laboral, que comprenda contratos laborales básicos para las personas que entran por primera vez al mercado laboral.

Asimismo, indicó que se deben de impulsar los proyectos mineros y de actividades en el sector de Energía, así como la construcción de viviendas y de inversión de infraestructura.