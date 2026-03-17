Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una planta regasificadora permitirá importar GNL mediante buques metaneros, regasificarlo y conectarlo al sistema de tuberías para su distribución.Foto: Alessandro Azurín.
Una planta regasificadora permitirá importar GNL mediante buques metaneros, regasificarlo y conectarlo al sistema de tuberías para su distribución.Foto: Alessandro Azurín.
Por Redacción EC

Angelo Alfaro, ministro de Energía y Minas, indicó que el Gobierno encargará a Proinversión la convocatoria para licitar el proyecto de construcción de una planta de regasificación de GNL. Se estima tener esta infraestructura energética en un plazo aproximado de dos años.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.