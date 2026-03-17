Angelo Alfaro, ministro de Energía y Minas, indicó que el Gobierno encargará a Proinversión la convocatoria para licitar el proyecto de construcción de una planta de regasificación de GNL. Se estima tener esta infraestructura energética en un plazo aproximado de dos años.

El titular del Minem explicó que esta iniciativa cuenta con el respaldo del Gobierno y responde a la necesidad de fortalecer la seguridad energética, evitando contingencias en el despacho de gas natural ante situaciones de emergencia.

Agregó que este proyecto es la alternativa más viable desde el punto de vista económico y la más inmediata, de acuerdo con estudios técnicos avanzados.

Cabe señalar que en el país existen seis estaciones de regasificación de GNL en la concesión sur oeste y ocho en el norte. A diferencia de estas instalaciones, una planta regasificadora permitirá importar GNL mediante buques metaneros, regasificarlo y conectarlo al sistema de tuberías para su distribución.

Por otro lado, Alfaro precisó que no existe escasez de GNV, y que se registran demoran logísticas debido a los oleajes anómalos que han afectado la desembarcación de buques con combustible. Aclaró que la situación se normalizará en los próximos días.

“Todo el suministro de gas se está haciendo desde Pisco. Eso crea una congestión de vehículos. Para ello, hemos habilitado las fronteras, para que entren tanques de gas y vayan compensando el mercado del norte y del sur”, indicó.