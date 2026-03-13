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Las instalaciones del antiguo aeropuerto Jorge Chávez dejó de operar en mayo de 2025. | Foto: Julio Reaño/@photo.gec
Las instalaciones del antiguo aeropuerto Jorge Chávez dejó de operar en mayo de 2025. | Foto: Julio Reaño/@photo.gec
Por Redacción EC

El Aeropuerto Jorge Chávez en el marco de su proceso de modernización y expansión anunció el lanzamiento de un concurso internacional para el desarrollo de un terminal FBO (Fixed Base Operator), especializado en la atención de aviación privada y ejecutiva, tanto doméstica como internacional.

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