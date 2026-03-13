El Aeropuerto Jorge Chávez en el marco de su proceso de modernización y expansión anunció el lanzamiento de un concurso internacional para el desarrollo de un terminal FBO (Fixed Base Operator), especializado en la atención de aviación privada y ejecutiva, tanto doméstica como internacional.

El proyecto comprende la reconversión de un espacio del antiguo aeropuerto Jorge Chávez en un terminal de aviación ejecutiva y corporativa.

El nuevo terminal FBO permitirá brindar una atención diferenciada con servicios clave para el procesamiento de pasajeros, estacionamientos, hangares, oficinas corporativas, áreas de reuniones empresariales y servicios integrales para aeronaves, bajo un modelo de inversión privada estimado en US$10 millones. Estará ubicado por el antiguo acceso a vuelos domésticos y contará con una extensión aproximada de 2,000 m².

“El desarrollo del primer terminal privado FBO del Jorge Chávez no solo atiende una demanda creciente, sino que fortalece nuestra visión de largo plazo: consolidar a Lima como un hub regional también para la aviación privada, ejecutiva y corporativa. Estamos convocando a operadores especializados con experiencia internacional para diseñar, implementar y operar un terminal que cumpla los más altos estándares globales”, señaló Paola Loayza, gerente de Negocios de Real Estate de Lima Airport Partners (LAP).

LAP precisó que el FBO forma parte de una estrategia más amplia de reconversión del antiguo terminal, orientada a maximizar el valor de la infraestructura existente bajo criterios de eficiencia y desarrollo urbano.

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Además, se evalúa proyectos complementarios como un centro logístico, espacios comerciales y un centro de convenciones, que permitirán dinamizar la zona aeroportuaria como un nuevo polo de inversión, precisa Loayza.

Cabe indicar que, tras la puesta en marcha del Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, el terminal de Faucett dejó de operar en mayo de 2025 y contempla un plan de desarrollo futuro que complementará a la operación como parte de lo que será la Nueva Ciudad Aeropuerto en Sudamérica.