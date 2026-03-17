Un nuevo hecho de violencia se registró en el distrito de Surco, donde un médico veterinario de guardia, identificado comoGonzalo Roque, fue agredido físicamente luego de reclamarle a un sujeto que intentó abandonar a ocho cachorros en los exteriores de la clínica Animal.
Un nuevo hecho de violencia se registró en el distrito de Surco, donde un médico veterinario de guardia, identificado comoGonzalo Roque, fue agredido físicamente luego de reclamarle a un sujeto que intentó abandonar a ocho cachorros en los exteriores de la clínica Animal.
De acuerdo a las declaraciones de César Pizcoya, médico jefe de la clínica veterinaria, el acontecimiento sucedió al promediar las 2 a.m. cuando el médico veterinario Gonzalo Roque se encontraba de turno.
El presunto agresor ha sido identificado como Joseph Pinto Briseño, de nacionalidad venezolana, quién llegó a los exteriores de la clínica Animal Surco, a bordo de una camioneta negra y lanzó una caja que contenía a los animales, según declaró César.
Gonzalo Roque, luego de presenciar ese acto, salió junto a la recepcionista a reclamarle por su accionar y pedirle que regresará mañana para continuar con los protocolos formales de adopción. Lejos de conseguir una respuesta positiva, terminó siendo golpeado e insultado sin importar que había otras personas.
La situación escaló rápidamente cuando Joseph Pinto Briseño descendió de su vehículo y atacó a golpes contra el rostro del veterinario. Además, dos mujeres que lo acompañaban también habrían participado en la agresión con cachetadas y arañazos, agravando el estado de la víctima.
Como consecuencia del ataque, el veterinario tuvo que ser trasladado a un hospital cercano para recibir atención de emergencia y ser evaluado por un médico legista debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el rostro.
El presunto agresor fue finalmente retenido gracias a la intervención del personal de serenazgo de la Municipalidad de Surco y luego conducido a la comisaría del sector para continuar con las diligencias correspondientes.
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