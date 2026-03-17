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Veterinario sufre agresión de ciudadano extranjero que abandonó cachorros en Surco. (Foto: Captura de video /RPP)
Veterinario sufre agresión de ciudadano extranjero que abandonó cachorros en Surco. (Foto: Captura de video /RPP)
Por Redacción EC

Un nuevo hecho de violencia se registró en el distrito de Surco, donde un médico veterinario de guardia, identificado como Gonzalo Roque, fue agredido físicamente luego de reclamarle a un sujeto que intentó abandonar a ocho cachorros en los exteriores de la clínica Animal.

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