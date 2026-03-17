Un nuevo hecho de violencia se registró en el distrito de Surco, donde un médico veterinario de guardia, identificado como Gonzalo Roque, fue agredido físicamente luego de reclamarle a un sujeto que intentó abandonar a ocho cachorros en los exteriores de la clínica Animal.

De acuerdo a las declaraciones de César Pizcoya, médico jefe de la clínica veterinaria, el acontecimiento sucedió al promediar las 2 a.m. cuando el médico veterinario Gonzalo Roque se encontraba de turno.

El presunto agresor ha sido identificado como Joseph Pinto Briseño, de nacionalidad venezolana, quién llegó a los exteriores de la clínica Animal Surco, a bordo de una camioneta negra y lanzó una caja que contenía a los animales, según declaró César.

Veterinario sufre agresión de ciudadano extranjero que abandonó cachorros en Surco. (Foto: Captura de video /RPP)

Gonzalo Roque, luego de presenciar ese acto, salió junto a la recepcionista a reclamarle por su accionar y pedirle que regresará mañana para continuar con los protocolos formales de adopción. Lejos de conseguir una respuesta positiva, terminó siendo golpeado e insultado sin importar que había otras personas.

La situación escaló rápidamente cuando Joseph Pinto Briseño descendió de su vehículo y atacó a golpes contra el rostro del veterinario. Además, dos mujeres que lo acompañaban también habrían participado en la agresión con cachetadas y arañazos, agravando el estado de la víctima.

Médico veterinario gravemente herido

Como consecuencia del ataque, el veterinario tuvo que ser trasladado a un hospital cercano para recibir atención de emergencia y ser evaluado por un médico legista debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el rostro.

Veterinario sufre agresión de ciudadano extranjero que abandonó cachorros en Surco. (Foto: Captura de video /RPP)

El presunto agresor fue finalmente retenido gracias a la intervención del personal de serenazgo de la Municipalidad de Surco y luego conducido a la comisaría del sector para continuar con las diligencias correspondientes.