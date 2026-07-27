Por Kenyi Peña Andrade

Los perros forman parte de millones de hogares y, para muchas personas, son mucho más que una mascota: se convierten en un integrante de la familia. Sin embargo, su comportamiento continúa despertando curiosidad entre dueños y amantes de los animales. Uno de los interrogantes más frecuentes es por qué algunos perros reaccionan con ladridos ante determinadas personas, mientras que con otras se muestran tranquilos o incluso amigables desde el primer momento. Aunque muchos creen que se trata de una simple casualidad, especialistas en comportamiento animal aseguran que existen diversos factores que influyen en esta reacción.