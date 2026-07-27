Los perros forman parte de millones de hogares y, para muchas personas, son mucho más que una mascota: se convierten en un integrante de la familia. Sin embargo, su comportamiento continúa despertando curiosidad entre dueños y amantes de los animales. Uno de los interrogantes más frecuentes es por qué algunos perros reaccionan con ladridos ante determinadas personas, mientras que con otras se muestran tranquilos o incluso amigables desde el primer momento. Aunque muchos creen que se trata de una simple casualidad, especialistas en comportamiento animal aseguran que existen diversos factores que influyen en esta reacción.

¿Por qué un perro le ladra a ciertas personas?

El veterinario español Felipe Vázquez Montoto, del Centro CatDog, explicó al portal especializado Wamiz que este comportamiento tiene similitudes con las relaciones entre seres humanos. “A los perros les ocurre lo mismo que a las personas. Hay gente que te cae mejor y otra que te cae peor. Pues a ellos igual. A los perros hay personas que no les resultan simpáticas, por así decirlo”, señaló el especialista.

Según Vázquez, los perros analizan distintos estímulos antes de reaccionar ante una persona. “¿Que por qué lo hace? Pues puede obedecer a olores, a la forma de andar, a la forma de expresar de las personas, a su expresión corporal…”, indicó, dejando en claro que los animales perciben detalles que muchas veces pasan desapercibidos para los humanos.

El instinto territorial también influye

Otro de los motivos que puede explicar estos ladridos es el fuerte instinto de protección que caracteriza a muchos perros. Cuando un desconocido se acerca a su hogar o invade un espacio que consideran propio, es común que reaccionen para alertar a sus dueños o marcar distancia.

En ese sentido, el veterinario precisó: “Los perros tienden a ser muy territoriales y muchas veces simplemente ladran a personas que no conocen, sobre todo cuando invaden su espacio de seguridad, por así llamarlo”. Este comportamiento es considerado una respuesta natural y forma parte de sus mecanismos de vigilancia.

Las experiencias también marcan su conducta

Los especialistas también advierten que las experiencias previas pueden influir en la forma en que un perro responde ante determinadas personas. Si el animal vivió una situación negativa o traumática relacionada con alguien que tenía características similares, es posible que desarrolle una actitud de desconfianza frente a personas que le recuerden ese episodio.

El ladrido es su principal forma de comunicación

Más allá de que en algunas ocasiones pueda interpretarse como una señal de agresividad, el ladrido constituye una de las principales herramientas de comunicación de los perros. A través de este comportamiento expresan emociones, alertan sobre posibles amenazas, manifiestan incomodidad o buscan llamar la atención de otros perros y de las personas con las que conviven. Por ello, comprender el contexto en el que ocurre este comportamiento resulta fundamental antes de sacar conclusiones sobre la conducta del animal.

Fuente: Diario El Tiempo de Colombia