La empresa ferroviaria Peru Rail denunció este viernes un presunto acto de sabotaje en su operación de carga, destinada al traslado de un grupo de buses turísticos hacia el distrito de Machu Picchu Pueblo. El incidente fue detectado el 12 de septiembre, a las 08:30 horas, en el sector Puente Ruinas, a la altura del kilómetro 112 de la vía férrea.

Según informó la compañía en un comunicado, se halló el corte de las mangueras de freno directo y automático, así como de las cadenas de seguridad en dos plataformas que iban a ser utilizadas para transportar buses de la empresa Inversiones Sumac Ayllu San Antonio de Torontoy. Estas condiciones, señaló, hicieron imposible continuar con la operación prevista.

“En esta condición resultó imposible realizar el traslado de buses. Hemos notificado de inmediato a la Policía Nacional del Perú y las autoridades pertinentes para que se realice una investigación ante este grave hecho”, manifestó Perú Rail.

Asimismo, señaló que este hecho pone en riesgo la vida de las personas y la seguridad de las operaciones ferroviarias y que, por ello, decidieron suspender el traslado de buses hasta contar con las garantías necesarias para reanudar el servicio.

Protestas contra Perú Rail y Consettur

El último jueves 11 de septiembre, comunidades de Urubamba realizaron una nueva jornada de protestas pacíficas contra las empresas PerúRail y Consettur. La movilización buscaba exigir el ingreso de los 18 buses de la empresa San Antonio de Torontoy, autorizada por la Municipalidad Provincial de Urubamba para operar de manera temporal el servicio de transporte turístico en la vía Hiram Bingham hacia la ciudadela inca.

Sin embargo, tras el reporte de supuesto sabotaje, esta demanda no podrá ser cumplida por la empresa.

El presidente del Frente de Defensa de Machu Picchu, Darwin Baca, responsabilizaba a PerúRail de no facilitar el traslado de los buses.

Además, alertaron que aunque la concesión de Consettur culminó el pasado 5 de septiembre, los buses de esta empresa sigue operando en la ruta que traslada a los turistas desde Machu Picchu Pueblo hasta la ciudadela inca y viceversa, en un trayecto que dura media hora aproximadamente.

Ya la citada empresa había anunciado que este 12 sus unidades iban a ingresar al santuario histórico de Machu Picchu.

Impacto en el turismo

La suspensión del traslado de buses anunciada por Perú Rail este viernes afecta directamente la actividad turística en Machu Picchu, uno de los principales destinos del país. El hecho se suma a recientes tensiones por el transporte hacia la ciudadela inca, generando preocupación entre las comunidades locales y el sector turístico respecto a la imagen internacional del sitio arqueológico.

Peru Rail remarcó que solo retomará el servicio una vez que existan plenas garantías de seguridad, tanto para su personal y usuarios como para la infraestructura ferroviaria.

