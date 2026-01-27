El servicio ferroviario en la ruta Machu Picchu–Hidroeléctrica fue reanudado tras la emergencia ocasionada por un huaico que afectó la vía férrea. Así lo informó PeruRail S.A. mediante un comunicado difundido ayer lunes 26 de enero, en el que precisó que las operaciones se retomaron desde las 17:00 horas.

La empresa detalló que la decisión se adoptó luego de recibir la notificación del concesionario Ferrocarril Transandino S.A., que confirmó la culminación de los trabajos de restablecimiento de la vía en el kilómetro 114.700 del tramo afectado.

“Se reanudan nuestras operaciones ferroviarias en la ruta Machupicchu–Hidroeléctrica”, señaló la compañía en su pronunciamiento.

La emergencia se produjo la madrugada del último domingo, cuando un huaico de considerables proporciones cubrió cerca de 100 metros lineales de la vía férrea, a la altura del sector de Mandor, con rocas, piedras y tierra. Tras el incidente, se movilizó personal especializado que, con apoyo de maquinaria pesada, realizó las labores de remoción de escombros.

Suspendieron operaciones ferroviarias hacia Machu Picchu por huaico en Cusco. (Foto: Andina)

Mientras se desarrollaron los trabajos, el paso peatonal de turistas fue suspendido como medida preventiva para salvaguardar su integridad. Con la culminación de las labores y la verificación del estado de la vía, se autorizó la reanudación del servicio ferroviario.

Finalmente, PeruRail indicó: “Agradecemos a nuestros usuarios su espera y comprensión”.

Cierre temporal del Camino Inca

La jefatura del Parque Arqueológico de Machu Picchu y la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco informaron que el Camino Inca hacia la ciudadela permanecerá cerrado al tránsito turístico desde el sábado 31 de enero y durante todo febrero.

La medida responde a labores anuales de conservación y a la necesidad de garantizar la seguridad de los visitantes ante la temporada de lluvias.

Durante este periodo, se desplegará un operativo técnico con la participación de 60 especialistas y obreros que intervendrán en diversos tramos y monumentos arqueológicos de la red vial. La reapertura del Camino Inca está prevista para el 1 de marzo.