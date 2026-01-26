Hasta el miércoles 28 de enero se registrará un incremento de las temperaturas máximas en diversos distritos de Lima Metropolitana, principalmente en Lima norte y Lima este, donde los valores podrían alcanzar entre 31 y 32 grados °C. Así lo alertó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

La ingeniera Janet Huamán, meteoróloga del Senamhi, indicó en canal N que este panorama se encuentra contemplado en un aviso meteorológico de nivel naranja, el cual advierte la persistencia de altas temperaturas durante los próximos días.

Vista general de la playa repleta de personas, reflejo de la alta afluencia durante el verano 2026. (Foto: GEC)

“En lo que respecta a las temperaturas máximas, esperamos que los distritos tanto para zona norte y Lima este vayan a oscilar en valores próximos a los 32 grados. En tanto, para la región oeste, centro y sur, los rangos serían entre 27 y 30 grados principalmente”, indicó.

La especialista detalló que distritos como Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Santa Anita y La Molina presentarían los valores más elevados, cercanos a los 32 °C , mientras que la| s zonas ubicadas más próximas al mar y los distritos entre Lima centro y Lima sur registrarían temperaturas dentro del rango de 27 a 30 grados.

#Ahora #Senamhi #Minam Una ola de calor diurno se mantiene en los distritos de Lima Metropolitana, durante los últimos días de enero.



En Jesús María y La Molina se registraron temperaturas diurnas de 30.5 °C y 31.2 °C, con lo que se sumaron siete días cálidos consecutivos. pic.twitter.com/MAd8woLzCy — Senamhi (@Senamhiperu) January 26, 2026

Huamán explicó que la escasa cobertura nubosa sobre Lima Metropolitana, evidenciada en imágenes satelitales actualizadas, favorecerá el incremento de las temperaturas, especialmente en horas cercanas al mediodía y durante la tarde. Esta condición también propiciará el aumento de los niveles de radiación ultravioleta.

Ante ello, recomendó a la población evitar la exposición prolongada al sol, hidratarse constantemente, usar ropa ligera y protegerse con bloqueador solar, sombreros y gafas, a fin de prevenir golpes de calor y otros problemas a la salud.