La Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad del Cusco informó que los caudales de los ríos Vilcanota, Mapacho y Salcca han experimentado un aumento significativo a causa de las lluvias intensas registradas en los últimos días, que superan los valores habituales para esta época del año.

El jefe de esa entidad, Miguel Oscco Abarca, resaltó que tal como lo pronosticó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el comportamiento hidrológico ha alcanzado niveles de alerta amarilla y naranja .

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO MONITOREA INCREMENTO DE CAUDALES. FUENTE ORGRDS / HP

“De acuerdo a imágenes satelitales, vemos corrientes de aire y tormentas de lluvias que se han desplazado a Cusco, para hoy (lunes 26 de enero) se disiparon, pero pueden volverse a presentar”, señaló Oscco respecto a los tres ríos que recorren distintos puntos de la región.

De acuerdo con el monitoreo hidrológico los ríos Mapacho, en la provincia de Paucartambo, y Vilcanota, en la estación Písac, mostraron un significativo incremento en sus caudales superando el umbral rojo al tener posibles desbordes del río. Por este motivo, se emitió la alerta en todo Valle Sagrado a través del Sismate.

Los ríos Vilcanota, Mapacho y Salcca, que atraviesan la región Cusco, registran un incremento significativo de sus caudales. Fuente ORGRDS Cusco

Por su parte, el río Salcca tiene una alerta amarilla, debido a que se mostró una crecida significativa del nivel del agua con picos, pero que ha tenido un descenso gradual. Oscco señaló que este comportamiento guarda relación directa con la intensidad de las lluvias registradas.

El funcionario agregó que se mantiene coordinación permanente con gobiernos locales y entidades técnicas para evaluar escenarios de riesgo. A su vez, exhortó a la población a evitar acercarse a las riberas de los ríos , no cruzarlos cuando presenten niveles elevados y permanecer informada a través de canales oficiales.

“Estar atentos a lo que pueda ocurrir con la crecida de los ríos y tomar acciones, sobre todo de salvaguarda de la vida de las personas. Es decir, retirarnos de las orillas, no ocupar esas zonas”, sostuvo.