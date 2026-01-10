La mañana de este último viernes, millones de peruanos fueron sorprendidos por una estridente alerta sonora en sus teléfonos móviles. Lejos de ser un aviso de sismo inminente, la activación del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (Sismate) respondió a una medida preventiva coordinada ante el pronóstico de fenómenos meteorológicos en diversas regiones del país.

Ante la incertidumbre generada por el estruendo en los dispositivos,es fundamental comprender qué motivó este despliegue tecnológico y cómo los usuarios pueden gestionar estas notificaciones para estar prevenidos ante futuros eventos de riesgo.

¿POR QUÉ SE ACTIVÓ EL MENSAJE DE ALERTA EL VIERNES 9 DE ENERO?

La notificación masiva que recibieron los ciudadanos tuvo su origen en un reporte oficial del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). El organismo detectó que, durante el viernes 9 y el sábado 10 de enero, la zona costera del centro y sur del país experimentaría lluvias de intensidad leve a moderada.

El objetivo principal de este aviso fue anticiparse a contratiempos en la circulación vial y, primordialmente, proteger a la población asentada en zonas vulnerables. Por ello, se instó a la ciudadanía a mantenerse alerta a los reportes oficiales y a respetar las indicaciones de los organismos de emergencia para garantizar su seguridad.

Senamhi advirtió precipitaciones y ráfagas de viento entre el 9 y 10 de enero en varias regiones del país. (Foto: Captura)

¿QUÉ ES EXACTAMENTE EL SISMATE Y QUIÉN LO CONTROLA?

Bajo la gestión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), este mecanismo funciona como una plataforma digital diseñada para informar sobre riesgos derivados de desastres naturales o incidentes provocados por el hombre. La ejecución y el control de los avisos recae en el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), entidad responsable de liderar las tareas de prevención y auxilio ante catástrofes.

Este sistema emite una señal acústica particular que otorga un margen de maniobra a las personas. Mientras que en situaciones de tsunamis o temblores la notificación se envía con apenas 10 segundos antes del evento, en el caso de otras amenazas, el periodo de aviso es más extenso, lo que facilita la adopción de medidas de protección con mayor antelación, según explica el diario La República.

¿CÓMO SE PUEDEN HABILITAR ESTAS NOTIFICACIONES EN EQUIPOS IOS?

Para los usuarios de equipos con sistema operativo iOS que deseen verificar la recepción de estos avisos, el procedimiento es estrictamente manual a través de los ajustes del terminal. El usuario debe ingresar a la sección de “Configuració”, luego a “Notificaciones”, y luego debe desplazarse hasta la parte inferior del menú donde se ubica el apartado de alertas gubernamentales.

En dicha sección, es necesario validar que se encuentren encendidos los interruptores correspondientes a “Mensajes de ejercicio y simulacro”, “Mensajes informativos” y “Mensajes de prueba”. Realizar este ajuste garantiza que el dispositivo reaccione ante las señales enviadas por las autoridades de defensa civil en futuras contingencias.

Composición EC.

¿QUÉ ES EL SENAMHI Y QUE FUNCIONES CUMPLE?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio del Ambiente. Se inició como un Organismo Público Descentralizado del Sector Defensa creado por D.L.N° 17532 del 25 de Marzo de 1969, regulada por la Ley N° 24031 del 14 de Diciembre de 1984, su modificatoria aprobada por Ley N° 27188 del 25 de Octubre de 1999, el Reglamento de su Ley establecida con D.S.N° 005-85-AE del 26 de Julio de 1985.

El SENAMHI tiene como propósito generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático de manera confiable, oportuna y accesible en beneficio de la sociedad peruana.

Con el ánimo de difundir información confiable y de calidad, el SENAMHI opera, controla, organiza y mantiene la Red Nacional de más de 900 Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas de conformidad con las normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).