Renzo Giner Vásquez

Machu Picchu: las causas y el impacto del posible retiro del título de Maravilla del Mundo
Han pasado 18 años desde que el Perú estalló de alegría al escuchar cómo el explorador suizo Bertrand Piccard anunciaba a Machu Picchu como una de Las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. Desde entonces, la ciudadela inca se convirtió en una pieza clave dentro de la industria turística nacional y dinamizó la economía tanto de Cusco como de Urubamba. El último lunes, sin embargo, se encendieron las alertas por su posible retiro del título de maravilla.

