Machu Picchu: las causas y el impacto del posible retiro del título de Maravilla del Mundo

Han pasado 6.645 días desde aquella ceremonia en Lisboa a la que asistieron los entonces viceministro de Turismo, Eduardo Arrarte, y alcalde de Aguas Calientes, Edgar Miranda, mientras millones de peruanos gritaban frente a sus televisores o se aglomeraban en las principales plazas de sus ciudades celebrando un nuevo triunfo.

“La entrada al cielo. Definitivamente Machu Picchu es la entrada al cielo”, decía emocionada a un canal de TV local Mercedes Araoz en su condición de ministra de Comercio Exterior y Turismo.

Casi dos décadas después, los problemas parecen no cesar en el paraíso.

New7Wonders, la fundación encargada de organizar la campaña global que resultó en la elección de las maravillas, emitió un comunicado el lunes advirtiendo sobre cómo “la alta presión del turismo sin gestión de sostenibilidad, el incremento de precios en servicios y bienes, el riesgo de afectación al patrimonio histórico, denuncias de prácticas irregulares vinculadas a la venta de boletos, dificultades en el transporte terrestre, así como limitaciones en las políticas de gestión y conservación” comprometería su designación al no cumplir con “la implementación de estándares internacionales de preservación y gestión”.

“Definitivamente es una noticia preocupante porque afecta nuestra credibilidad a nivel internacional en el mediano plazo“, comenta a El Comercio el presidente de la Cámara de Turismo del Cusco (Cartuc), Carlos González Pilares, quien al mismo tiempo alerta sobre la difícil situación que atraviesa la zona en los últimos días.

- En plena crisis -

“Hay cerca de 4 mil viajeros que están varados, ya sea intentando llegar a Machu Picchu o salir de ahí, debido a que desde la medianoche del domingo se han efectuado una serie de bloqueos, movilizaciones y paralizaciones con acciones muy agresivas, que incluyeron la provocación de deslizamientos de rocas a las vías del tren entre Ollantaytambo y Machu Picchu, que han puesto en peligro a los visitantes y a la población”, advierte González.

Estos bloqueos formarían parte del paro pacífico indefinido convocado el fin de semana por el Frente de Defensa de los Intereses de Machu Picchu (Fredim), el episodio más reciente del conflicto que se mantiene desde la primera semana de septiembre por el control de la concesión de la ruta Hiram Bingham.

La disputa se originó luego de que el 5 de septiembre concluyera la concesión que le otorgaba derecho a operación exclusiva de la ruta por 30 años a la empresa Consettur. Ese mismo día, la Municipalidad Provincial de Urubamba anunció que la empresa San Antonio de Torontoy asumiría la concesión por 120 días hasta que se realizara la licitación final.

Sin embargo, a la fecha los 18 buses de la nueva empresa no han llegado a Machu Picchu por lo que Consettur sigue operando la ruta. Desde el Fredim denuncian “un nivel de coordinación” entre autoridades y empresa para que las unidades no lleguen, mientras Consettur exige que el municipio provincial explique las razones de la adjudicación directa a San Antonio de Torontoy sin haber previsto “las particularidades que la operación de la ruta Machu Picchu Pueblo - Llaqta de Machu Picchu exige”.

González, quien asegura que desde Cartuc habían advertido a las autoridades distritales, regionales y nacionales sobre este posible escenario desde hace meses, lamenta que el impacto de esta crisis tenga consecuencias nacionales. “El principal motivador de viajes internacionales al Perú es Machu Picchu. De los 4 millones y medio de viajes que anualmente llegan al país, un millón y medio viene específicamente a Machu Picchu”, detalla.

El dirigente reclama en ese sentido que no hay acciones concretas de parte de las autoridades, “solamente se van a reuniones en las que presentan posiciones meramente declarativas, pero hasta la fecha no existe un solo detenido en relación a los actos de violencia y bloqueos”.

- Retirada del título -

González lamenta que el conflicto por la concesión sea finalmente “un reflejo de la ausencia de un plan maestro para la adecuada gestión del Santuario Histórico de Machu Picchu y del Parque Arqueológico de Machu Picchu“.

En ese sentido, reconoce que la designación de Machu Picchu como maravilla sin duda “generó tracción para el posicionamiento del país", sin embargo aclara también que un eventual retiro del título por parte de la fundación suiza "no tiene que ver con la categoría ni la importancia que tienen las declaraciones de la Unesco. Es más que nada un tema de marketing y comercial”.

Cabe recordar que el santuario inca fue inscrito en la Lista de Sitios del Patrimonio Mundial de la Unesco en 1983 al ser descrito como “una obra maestra de arte, urbanismo, arquitectura e ingeniería”.

En un comunicado emitido la tarde del lunes, el Ministerio de Cultura mostró una postura similar a la de González al recalcar que Unesco “es el único organismo competente para promover, en todo el mundo, la identificación, protección y preservación del patrimonio cultural y natural, considerado su valor universal excepcional para la humanidad” y resaltar cómo en la 47 Reunión del Comité del Patrimonio Mundial, celebrada en julio de este año, la agencia de Naciones Unidas “valoró las mejoras en la gestión de visitantes y la implementación de herramientas de monitoreo y conservación del Santuario Histórico de Machu Picchu”.

El Ministerio de Cultura cita en este caso la Decisión 47 COM 7B.47 de Unesco; sin embargo, esta corresponde al Parque Nacional Simien de Etiopía. Por otro lado, en la Decisión 47 COM 7B.57, que sí es referente al Santuario Histórico de Machu Picchu, la agencia efectivamente valora las mejoras de gestión mencionadas pero también expresa preocupaciones que coinciden con las planteadas por New7Wonders en su comunicado.

Por ejemplo, la fundación suiza advierte sobre la alta presión del turismo sin gestión de vulnerabilidad, mientras Unesco “expresa su preocupación porque los niveles actuales de admisión diaria de visitantes exceden los aprobados en el estudio de capacidad de carga del 2015, y solicita al Estado Parte presentar al Centro de Patrimonio Mundial información sobre los avances adicionales de la política de flujo de visitantes, así como una evaluación técnica que demuestre el cumplimiento de las condiciones para incrementar el volumen de visitas, incluyendo la implementación efectiva de estrategias de dispersión, la adaptación de la infraestructura, el monitoreo independiente y la dotación adecuada de personal”.

New7Wonders también señala limitaciones en políticas de gestión y conservación, además de descoordinación entre instituciones y empresas turísticas; mientras Unesco expresa “su preocupación por los desafíos de gobernanza reportados dentro de la Unidad de Gestión de Machu Picchu, y la pérdida de mecanismos de retención financiera directa a nivel del sitio”.