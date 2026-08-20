La propuesta incluye títulos como Catan, Código Secreto, ¡Ouch!, One Round? y otras alternativas que ofrecen diferentes dinámicas y niveles de juego | Foto: El Comercio
La propuesta incluye títulos como Catan, Código Secreto, ¡Ouch!, One Round? y otras alternativas que ofrecen diferentes dinámicas y niveles de juego | Foto: El Comercio
Por Redacción EC

Colecciones El Comercio amplía su propuesta de entretenimiento con la incorporación de Devir, una de las principales editoriales de juegos de mesa, que llega con una selección de títulos pensados para disfrutar y compartir en diferentes momentos.