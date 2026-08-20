Colecciones El Comercio amplía su propuesta de entretenimiento con la incorporación de Devir, una de las principales editoriales de juegos de mesa, que llega con una selección de títulos pensados para disfrutar y compartir en diferentes momentos.

A través de Colecciones El Comercio, los lectores podrán conocer las distintas opciones disponibles, descubrir la dinámica y características de cada juego y encontrar alternativas para diferentes gustos y edades.

La propuesta incluye títulos como Catan, Código Secreto, ¡Ouch!, One Round? y otras alternativas que ofrecen diferentes dinámicas y niveles de juego, pensadas para disfrutar entre amigos o en familia.

Los juegos de Devir están disponibles a través de Colecciones El Comercio, donde se puede conocer más sobre cada título y realizar la compra. Algunos de los juegos también pueden encontrarse en quioscos seleccionados. Los precios parten desde S/ 39.90.

Para conocer la selección completa de juegos disponibles y adquirirlos, los interesados pueden ingresar a coleccioneselcomercio.pe.

SOBRE EL AUTOR