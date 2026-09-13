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Resumen

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Un factor crucial para las Audiencias de El Comercio es que son los vecinos o estudiantes quienes establecen sus prioridades. (Foto: Joel Alonzo/ GEC/ Archivo)
Un factor crucial para las Audiencias de El Comercio es que son los vecinos o estudiantes quienes establecen sus prioridades. (Foto: Joel Alonzo/ GEC/ Archivo)
Por Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada

Esta semana, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, El Comercio volvió a hacer algo que viene haciendo desde hace 24 años: sentar frente a frente a ciudadanos y autoridades para que unos puedan preguntar y los otros tengan que responder. En un país donde los políticos hablan desde una pantalla, una cuenta de redes sociales o simplemente no hablan, conseguir que escuchen directamente las preocupaciones de las personas y rindan cuentas ante ellas es un ejercicio poco común de democracia participativa.

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